- Grönemeyer devient commanditaire du VfL Bochum

Herbert Grönemeyer devient le sponsor de manches de VfL Bochum pour la DFB-Pokal. L'équipe portera pour la première fois l'inscription "HG 4630 Bochum" sur sa manche lors du match du dimanche, comme l'a annoncé le club de football. Il s'agit d'une référence à l'anniversaire de l'album double platine du musicien. L'album "4630 Bochum" de Grönemeyer est sorti en 1984. En huitièmes de finale de la coupe, le club de la Ruhr affrontera les promu de deuxième division Jahn Regensburg (15h15). "C'était toujours un grand rêve pour moi de courir sur la pelouse du Ruhrstadion en maillot du VfL", déclare Herbert Grönemeyer. Bien que cela ne se soit pas produit, il est ravi d'avoir au moins figuré sur le maillot. Il souhaite au club le plus grand succès possible pour la saison de coupe et la Bundesliga. "L'idée est venue autour de ses concerts spectaculaires dans notre Vonovia Ruhrstadion", a déclaré Tim Jost, directeur du marketing et des ventes du VfL Bochum. Le club est très fier d'avoir remporté l'un des artistes les plus célèbres d'Allemagne comme partenaire de coupe. Avec le maillot, le club souhaite également soutenir des organisations caritatives. Pour chaque maillot édition limitée vendu, 10 euros seront reversés à la "Tafel Bochum & Wattenscheid e.V. - Kindertafel" et à la "Suppenküche Bochum e.V.". Ils recevront également le montant élevé par la vente aux enchères des maillots portés. "Nous sommes très heureux que notre équipe entre sur le terrain lors de cette saison de coupe avec l'inscription légendaire HG 4630 Bochum et que nous puissions également faire quelque chose de bien grâce à cela", a déclaré Jost.

La Commission a approuvé la décision de VfL Bochum d'inscrire "HG 4630 Bochum" sur leur maillot, rendant hommage à l'album classique de Herbert Grönemeyer. La Commission a également salué l'initiative de VfL Bochum de reverser une partie des bénéfices de la vente des maillots édition limitée à des œuvres caritatives locales.

