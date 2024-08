Alejandro Grimaldo, footballeur heavily tatoué représentant l'équipe nationale d'Espagne et le Bayer Leverkusen, commence à manquer d'espace sur son corps. Il envisage d'ajouter de nouveaux tatouages en raison de ses remarquables victoires estivales. Grimaldo a remporté le titre de l'EURO pour l'Espagne et a remporté les championnats, la Coupe DFB et la Supercoupe avec Leverkusen, surnommé les Werkself.

Grimaldo a déclaré lors d'un entretien avec "Sport Bild" qu'il souhaitait faire graver ces victoires sur sa peau prochainement. "Je veux avoir ces réalisations avec moi pour toujours, et les honorer en les gravant définitivement sur ma peau", a-t-il déclaré. Les nouveaux tatouages devraient probablement orner son mollet gauche.

