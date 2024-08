- Grgic d'Eisenach a rapidement assimilé la finale olympique.

Pour Marko Grgić, joueur professionnel de handball du club de Bundesliga ThSV Eisenach d'Eisenach, la défaite cruelle en finale olympique contre le Danemark a été une pilule amère à avaler. "Ça passe facilement. Ce genre de jours existe dans le sport. Nous avons obtenu l'argent", a admis le jeune athlète de 20 ans à "Thüringer Allgemeine" cinq jours après leur défaite 26:39 à Paris. Lors de la Coupe de Wartburg, Grgić a marqué sept buts contre Skanderborg Aarhus Handbold, l'équipe des champions danois, menant à une victoire écrasante de 34:26.

Le joueur de ligne arrière rapide a fait sensation lors des Jeux d'été et doit maintenant passer rapidement à la gloire et se concentrer sur la routine quotidienne. La victoire triomphante en quart de finale contre la France et le match serré en demi-finale contre l'Espagne sont encore frais dans la mémoire de tous, ainsi que l'ambiance animée de Paris et son village olympique animé. "Une pause serait agréable maintenant", a déclaré Grgić, qui est revenu dans sa ville natale en 2022 pour rejoindre le club de deuxième division et a été promu avec succès au printemps suivant.

Grgic garde la tête froide

Malgré son nouveau statut de membre de l'équipe nationale et la médaille d'argent qu'il a gagnée en mai dernier, Grgić ne se laisse pas emporter. "Le premier pas vers la chute serait de se laisser emporter", a-t-il judicieusement noté.

Avec la Coupe de Wartburg qui approche et la perspective d'affronter les champions en titre SC Magdeburg samedi soir, Grgić se concentre sur ce qui compte vraiment. "Je dois rejoindre mon nouveau équipe aussi vite que possible. Je ne mettrai pas longtemps à m'adapter. Ensuite, cependant, nous avons onze mois difficiles devant nous."

Grgic se remémore l'expérience olympique à Paris : "Les demi-finales contre l'Espagne étaient intenses, et le public à Paris était inoubliable." Après le succès des Jeux d'été, les préparatifs de Grgić pour la Coupe de Wartburg à venir à Paris continuent, aspirant à défier les champions en titre.

