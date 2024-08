- Grève d'avertissement dans les magasins de marmelade et de marzipan

Employés des entreprises de confiserie Niederegger, Carstens Lübecker Marzipan et Schwartauer Werke ont entamé une grève de 24 heures. Ils réclament une augmentation de salaire, comme l'a déclaré Finn Petersen, négociateur en chef du syndicat Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG), à l'agence de presse allemande. Environ 500 employés ont participé à une manifestation dans les rues de Lübeck. Les trois entreprises emploient ensemble environ 1 800 personnes dans la région.

Le syndicat réclame une augmentation de 9,9 % des salaires pour les employés des entreprises de confitures et de marzipan sur une période de 12 mois, avec une augmentation minimale de 360 euros par mois. Les apprentis devraient recevoir 190 euros supplémentaires. Le syndicat réclame également une indemnité de mobilité. Selon la NGG, les employeurs ont proposé jusqu'à présent deux augmentations de salaire de 3,1 et 2,6 % sur une période de 28 mois, que Petersen a décrites comme "trop longue et trop faible".

Les produits alimentaires fabriqués par ces entreprises de confiserie sont au cœur du conflit salarial des travailleurs. Une grande partie des revendications du syndicat vise à améliorer les salaires des personnes impliquées dans la production de ces aliments.

