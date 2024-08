- Greifswald commémore Caspar David Friedrich avec une célébration à l'échelle de la ville.

Greifswald célèbre sa figure emblématique, Caspar David Friedrich, lors d'une fête urbaine de deux jours les 31 août et 1er septembre. Parmi les activités prévues, on trouve un marché historique de l'artisanat et des spectacles sur scène. Le festival annuel de théâtre de rue "Zirkulum" rend également hommage à Friedrich cette année, avec le thème "L'art de la rue à l'époque de Friedrich". Le lancement de "Zirkulum" l'an dernier a été un véritable succès.

La fête de la ville donnera le coup d'envoi des célébrations de l'anniversaire de naissance de Caspar David Friedrich, né à Greifswald le 5 septembre 1774. À l'occasion de son 250ème anniversaire, Greifswald organise divers événements et expositions exclusives.

