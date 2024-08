- Greff, politicien de la CDU, plaide pour une hausse des prix de location à plusieurs niveaux.

Le politicien de la CDU de Berlin, Christian Graeff, plaide en faveur d'un calcul des loyers pour les corporations de logement municipal basé sur les revenus des résidents. "Il est absurde qu'une personne ayant un revenu élevé paie le même loyer qu'une personne ayant un revenu faible simplement parce qu'elle habite dans un appartement depuis des années", a déclaré Graeff, porte-parole de la CDU pour la construction et le développement urbain, à l'agence de presse allemande. "C'est difficile à comprendre."

Il a proposé que les corporations municipales aient la liberté d'ajuster les loyers pour ceux qui peuvent se le permettre. Cela serait plus équitable, a-t-il argumenté, et pourrait également aider à améliorer la situation financière des corporations de logement qui luttent pour atteindre leurs objectifs de logement dans des circonstances difficiles. "Les investissements dans le logement existant doivent souvent être reportés car les fonds sont détournés vers la construction neuve, et ils ne sont pas autorisés à augmenter les loyers pour couvrir les coûts."

Les corporations de logement municipal sont soumises à certaines réglementations. Elles peuvent augmenter les loyers de 11 % maximum sur une période de trois ans, mais l'augmentation totale des loyers pour leurs environ 360 000 appartements ne peut pas dépasser 2,9 % par an, et le loyer net ne peut pas dépasser 27 % du revenu du ménage.

Les corporations de logement proposent des logements subventionnés pour les personnes à faible revenu à des loyers froids allant de 6,50 à 9,00 euros par mètre carré, à condition qu'elles possèdent un certificat d'attribution de logement (WBS). Dans la construction neuve, elles sont tenues de réserver la moitié des appartements disponibles pour les personnes ayant un WBS. Par conséquent, l'autre moitié des appartements à loyer libre coûte environ 20 euros au mètre carré.

Graeff identifie un "grand problème" dans tout cela. "À la fin de la journée, quelqu'un doit couvrir les coûts d'investissement", a-t-il déclaré. "Et si la quote-part de WBS est de 50 % dans les corporations publiques et que ces appartements sont subventionnés, l'autre 50 % doit naturellement cofinancer. Et c'est un problème majeur que la société moyenne a du mal à trouver des appartements en location abordables."

Selon Graeff, Berlin a besoin d'au moins 200 000 appartements supplémentaires pour détendre slightly le marché. Cette figure ne comprend même pas l'immigration prévue. Par conséquent, l'objectif de construction de 20 000 nouveaux appartements par an, hérité du Sénat précédent rouge-vert-rouge mais encore à atteindre, est à peine suffisant.

"We'll reach that within the coming years, perhaps not by 2025, but from 2026 onwards", a déclaré Graeff. Then, larger projects in new development areas would be completed. "Then there will be a significant jump upwards."

Nevertheless, all parties involved must still make more efforts. Graeff pointed to barriers such as high construction costs or interest rates. "But what we can do first of all, nationwide but also in Berlin, is to reduce the colossal bureaucracy." He anticipates the passage of the so-called Faster-Building Act, due for a vote in the House of Representatives by the end of the year. Graeff expects considerable federal government support for new construction.

Graeff suggested that the municipal corporations should be allowed to shift some rents for higher-income tenants, as this could help cover investment costs and improve the financial situation of the housing corporations. Due to current regulations, middle-class individuals are finding it challenging to find affordable rental apartments in Berlin, as they often have to co-finance the subsidized apartments reserved for individuals with low income.

