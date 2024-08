- Green voit le potentiel du cyclisme brisé

Les Verts au Parlement régional de Saxe estiment que l'infrastructure cyclable dans l'État libre peut être considérablement améliorée. Le potentiel n'est actuellement pas pleinement exploité, a expliqué le député Gerhard Liebscher. Son parti a activement promu les progrès réalisés jusqu'à présent, mais est loin d'être satisfait.

Les Verts : Le ministère des Finances a une attitude fondamentalement obstructive

"Ce qui me frustre particulièrement, c'est l'extension lente des pistes cyclables. Au lieu de donner la priorité à la planification des pistes cyclables en raison du besoin de rattrapage immense en Saxe, le ministre responsable reste sans ambition jusqu'à la fin", a déclaré Liebscher, s'adressant au ministre des Transports Martin Dulig (SPD).

Chaque euro supplémentaire pour le vélo doit être durement combattu. Sans financement fédéral, cela semble sombre. En outre, le ministère des Finances de la CDU a une 'attitude fondamentalement obstructive'.

Les Verts annoncent une offensive vélo pour la nouvelle législature

"Pour changer cela, nous, les Verts, voulons lancer une offensive vélo lors de la prochaine législature - avec plus de ressources financières et une réduction de la bureaucratie pour l'extension Significativement plus rapide des pistes cyclables sécurisées. L'objectif est un réseau de pistes cyclables sans couture et sécurisé d'ici 2032", a souligné Liebscher. En particulier, le parti souhaite soutenir les municipalités avec une promotion du vélo plus étendue pour permettre la mise en œuvre à temps des projets planifiés.

Le Club allemand général de cyclisme (ADFC) a dressé un bilan décevant du vélo mercredi. Sur les 18 objectifs vélo déclarés dans l'accord de coalition, neuf n'ont pas été atteints et six seulement partiellement.

L'ADFC a également testé les programmes des partis pour les élections régionales du 1er septembre pour leur 'convenance pour le vélo'. Les gauches, les Verts, le SPD et le BSW ont obtenu les meilleurs résultats. Cependant, il reste encore beaucoup à améliorer pour la CDU, l'AfD et le FDP. Pour les électeurs libres, le vélo ne semble pas jouer un rôle, a-t-on déclaré.

