Green OB tire sur le plan pro-auto du FDP

Comment attirer les gens en ville ? Plus de voitures, répond le FDP. Le stationnement gratuit est souhaitable, les zones piétonnes ne le sont pas. Le maire vert de Hanovre secoue la tête. Une politique purement axée sur les voitures ne renforce pas le commerce au centre-ville, mais le met en danger, déclare Belit Onay.

Le maire de Hanovre critique vivement les plans du FDP pour des villes plus favorables aux voitures. "C'est une grave erreur de croire que plus de circulation automobile crée plus de force économique dans les villes", a déclaré Belit Onay au groupe de presse Funke. Le levier clé pour la renaissance des villes n'est pas plus de voitures, mais la transition vers des modes de transport durables.

"Une politique purement axée sur les voitures représente un danger pour l'emplacement et le commerce de détail. Les études le montrent, et c'est également un consensus transpartisan au niveau municipal - par exemple dans l'Association allemande des villes", a ajouté le maire vert. Les clients ne peuvent être attirés en ville que s'il y a des endroits où ils ont envie de rester, comme la gastronomie, les aires de jeux, des endroits frais et ombragés. "La concurrence, c'est le commerce en ligne", a déclaré Onay, "et les villes ne vivent que si les gens ont envie d'y être."

Même si les villes d'importance régionale doivent rester accessibles en voiture, cela ne signifie pas plus de places de stationnement et plus de circulation de transit. "C'est un gaspillage de ressources."

Stationnement gratuit au lieu de zones piétonnes

Le "Bild am Sonntag" a rapporté ce week-end que la direction du FDP prévoit de présenter un plan pro-voitures qui rend la conduite en ville plus attractive. Le papier de résolution propose que les municipalités attirent plus de voitures en ville en offrant un stationnement gratuit. Alternativement, un tarif de stationnement national abordable devrait être introduit, similaire au ticket de 49 euros. "Nous n'avons pas besoin d'une politique anti-voitures", a déclaré le secrétaire général du FDP, Bijan Djir-Sarai, au journal.

En même temps, le FDP souhaite réduire le nombre de pistes cyclables et de zones piétonnes, et si elles sont créées, uniquement avec la participation directe des citoyens. Grâce à la numérisation, le papier de résolution indique que la circulation automobile doit être guidée avec des ondes vertes, minimisant ainsi les embouteillages et les émissions et réduisant le risque d'accidents.

Selon le journal, les propositions sont explicitement une contre-proposition aux plans des Verts. Le FDP souhaite également autoriser la conduite supervisée pour les jeunes à partir de 16 ans. En outre, le parti exprime son soutien aux sports mécaniques, qu'il considère comme un moteur d'innovation pour le secteur automobile.

Le plan pro-voitures du FDP, tel que rapporté par "Bild am Sonntag", comprend le fait de rendre les villes plus attractives pour les voitures en offrant un stationnement gratuit, une mesure que le maire vert de Hanovre critique comme pouvant mettre en danger les centres-villes et le commerce de détail. Malgré cela, le FDP propose également de réduire les pistes cyclables et les zones piétonnes, une mesure qui pourrait augmenter les accidents de la route en raison de la circulation automobile accrue.

Lire aussi: