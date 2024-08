Gray Coachman cherche à réintroduire du pétrole russe en Allemagne.

La présidente de WSB, Wagenknecht, prévoit d'annuler l'interdiction d'acheter du pétrole russe si son parti prend le pouvoir en Brandebourg. Pendant ce temps, un historien influent sonne l'alarme, suggérant que WSB vise à aligner la politique étrangère de l'Allemagne sur Moscou.

La dirigeante de la coalition WSB, Sahra Wagenknecht, a laissé entendre que si son parti prend le pouvoir en Brandebourg, elle cherchera à relancer l'acheminement de pétrole russe vers la raffinerie PCK de Schwedt. Selon Wagenknecht, cela serait plus bénéfique que "de dépenser une fortune pour mendier du pétrole, pour finalement se retrouver avec une utilisation partielle". Un gouvernement dirigé par WSB en Brandebourg mettrait en cause l'embargo sur le pétrole et la situation incertaine à Schwedt, en exerçant une pression politique sur Berlin.

Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le gouvernement fédéral a bloqué les importations de pétrole russe au début de 2023 et a opté pour des sources alternatives. Depuis, les niveaux d'utilisation souhaités n'ont pas été atteints. Wagenknecht a décrit la persistance de l'embargo sur le pétrole russe comme "une politique à court terme, qui pèse sur le Brandebourg et sur la nation dans son ensemble". Elle a mis en garde contre le fait que l'absence de mesures pourrait mettre en danger le site industriel de Schwedt et faire augmenter les coûts de l'énergie pour tout le monde inutilement.

Le candidat principal du SPD et probable ministre-président, Dietmar Woidke, a indiqué qu'il était prêt à négocier avec l'alliance de Wagenknecht après l'élection régionale du Brandebourg le 22 septembre, mais n'a pas exclu une coalition. "Si WSB montre sa capacité à gouverner, alors nous pourrions parler à WSB", a déclaré Woidke. "Cependant, la gouvernance de l'État nécessite du pragmatisme. Les questions comme la migration et l'avenir de l'Ukraine ne sont pas décidées au niveau du Brandebourg". Les sondages placent actuellement WSB à la quatrième place avec un score significatif pour l'élection régionale du Brandebourg.

WSB et AfD : Fortement anti-occidentaux

L'historien Heinrich August Winkler a exhorté les politiciens de la CDU et du SPD à ne pas être influencés par Wagenknecht dans leurs considérations de coalition au niveau de l'État. Selon Winkler dans une déclaration à Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), à la fois WSB et AfD sont des partis fortement anti-occidentaux. "Les deux remettent fundamentally en question l'alignement occidental de la République fédérale, un élément central de l'artisanat allemand". Bien que les coalitions avec l'AfD soient hors de question, les négociations avec WSB restent sur la table. Les "partis d'État pro-occidentaux" feraient bien de "s'opposer vigoureusement à la propagande anti-occidentale de l'AfD et de WSB et de révéler leur position en faveur de l'Ukraine pour ce qu'elle est : un soutien voilé à l'attaque de Poutine contre l'Ukraine", a suggéré Winkler. Il est erroné de croire qu'une coalition WSB au niveau de l'État passerait inaperçue dans la politique fédérale.

Wagenknecht cherche avant tout, a mis en garde Winkler, "une politique étrangère allemande fondamentalement différente, à savoir anti-occidentale et pro-russe". Les ministres de l'Est ou les candidats WSB pour de telles positions - que ce soit chez la CDU ou le SPD - doivent garder cela à l'esprit. Le secrétaire général de la CDU, Carsten Linnemann, a renforcé leur position sur l'Ukraine lors d'une interview avec RND, en déclarant : "Notre position sur l'Ukraine est inébranlable, et nous ne tolérerons aucune condition qui nous est imposée". Le déploiement de missiles de portée intermédiaire, a-t-il ajouté, serait décidé "à Berlin, pas à Erfurt", car WSB refuse d'accueillir de nouveaux missiles américains en Allemagne.

