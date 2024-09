- Graphina se mord pendant le chant de "Save the Queen"

"Ça a un goût amer," répétait Kader Loth, mais les boissons qu'elle engloutissait les unes après les autres ne semblaient pas si sombres : un mélange de smoothie à la framboise et de 'tempête de pantoufles'. Cependant, quiconque a participé à la consommation de stiefel à la fête de l'Altbier à Bienenbüttel sait à quel point un tel mélange peut être trompeur. En effet, Kader était déjà en train de perdre du terrain, mais passons étape par étape.

Les cinq candidats de la jungle se battent pour le titre

C'est la phase finale du camp d'été des légendes de la jungle. Je suis de retour sous les projecteurs - l'intermède festif de l'année jubilaire. Malgré les conditions météorologiques, cinq candidats sont restés en demi-finale : Gigi, Sarah, Kader, Mola et Georgina. Mais les chiffres ont rapidement diminué.

Depuis que l'ensemble de l'événement était déjà filmé, contrairement aux diffusions en direct des camps traditionnels de janvier, le vote du public n'était pas applicable, comme cela n'avait pas été le cas pendant les 16 jours précédents. Au lieu de cela, les candidats restants devaient se nommer les uns les autres ou s'affronter pour leur chance de rester. Tout s'est passé très vite, et Mola et Sarah sont partis, laissant Kader, Georgina et Gigi pour le tour final.

Ensemble, ils sont partis pour une dernière chasse au trésor. Les trois candidats au titre devaient attraper des balles à un mélange de flipper et de machines à sous, et la récompense était un dîner de trois plats. Des hors-d'œuvre, des spaghetti et de la pizza, artistiquement présentés et savoureux, laissant Gigi ravi. Après le dessert, avec le menu de crème glacée servi, on aurait pu croire que c'était dans la poche.

Les terreurs de la cuisine de l'enfer

Mais pas tout à fait - le dernier, non, l'avant-dernier défi de la jungle les attendait. Avec leur tête à l'intérieur de ballons en plastique remplis de serpents et de tripes, et leurs mains dans des cafards et des fourmis, ils devaient endurer pendant six minutes avant de deviner l'heure avec précision en se basant sur leur horloge interne. Il n'est pas surprenant que l'impatience juvénile se soit révélée être un chronométreur peu fiable, avec Gigi, dopé à l'adrénaline, qui a jeté l'éponge après une paisible durée de quatre minutes et demie. Telle est la vitesse des chutes des légendes. Adieu, Birofio. Pas de titre, mais le pouvoir des femmes en demi-finale.

Kader et Georgina ont été servis pour un dernier repas, mais après le délice gourmet de la nuit précédente, c'était de retour aux collations de freak show. queues de rats, des œufs millénaires redécorés par le diable lui-même pour un festin de Pâques satanique, et un lit d'yeux d'impala - rappelez-vous la célèbre question oui/non : "Poulet ou singe?" - qui étaient déjà en train de titiller la gorge. Georgina Flor a avalé les yeux morts de Mpumalanga, suivant l'exemple d'Edgar Wallace, ainsi que les œufs et les queues, menant 3-0. Encore un et il aurait régné en maître.

Kader Loth devait tenir le coup, ne voulant pas manquer sa dernière chance sur le trône, et ainsi elle a fait semblant de vouloir consommer les visuellement répugnants mais répugnants Kotzfrucht-Shots, dix au total. Pas le temps pour les bavardages inutiles, elle a baissé la tête et a commencé à boire. "Ça a un goût amer," a-t-elle noté, en descendant shot après shot, son verdict final : "Ça sent la merde !" Ceux qui se demandaient si les Schmodder-Schmusies étaient vraiment si mauvais ont maintenant eu leurs soupçons confirmés. "Je passerai une heure aux toilettes," a conclu Kader par la suite.

Georgina Flor triomphe avec vomi et vent

Elle a dû subir cette épreuve jusqu'au bout, car avec le prochain service - tripes de poulet dans de petits bols - Georgina a littéralement scellé l'affaire. Elle a osé en prendre dix, prouvant sa confiance avec son estimation. Incroyable comment elle a réussi à consommer ces dix bols de后味, essoufflée et vomissant - "Ça semble juteux," a commenté Jan Köppen - et finalement couronnée reine de la jungle Georgina, la I.

Le point final de deux semaines intenses, démarrant avec le fou David Ortega, la chute temporaire du statut favori de Thorsten Legat, et le glissement de Gigi avant la ligne d'arrivée. Ensuite, le duel final entre les grandes dames, Kader Loth et Georgina Flor, toutes deux méritant le titre, l'une pour sa course empathique et sans scandale, l'autre pour cette finale de consommation hardcore. La compétition continue en janvier 2025, et nous pouvons déjà avoir hâte de voir qui sera rassemblé autour du feu de camp à ce moment-là. Après l'intermède estival constamment divertissant, il y a presque un sentiment d'anticipation, même s'il est préférable de rester réaliste, comme Kader l'a dit :

"Il faudra des semaines pour tout digérer."

Dans cet esprit : À bientôt. Passez une bonne nuit à tous.

