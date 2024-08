Grant Ellis est le nouveau "Bachelor"

Après son départ émotionnel de l'épisode de lundi de "The Bachelorette", il a été annoncé que le "fils à maman autoproclamé" chercherait sa partenaire en tant que candidat principal de la 29e saison de "The Bachelor".

"L'ancien joueur de basket-ball professionnel est passionné par sa carrière de day trader, mais lorsqu'il n'est pas immergé dans le monde trépidant de la finance, vous pouvez le trouver en train de soutenir les Lakers, de faire des strikes à la bowling ou de chanter à tue-tête lors des soirées karaoké", selon un communiqué de presse d'ABC, qui diffuse les deux émissions. "En tant que Bachelor, Ellis est impatient de s'embarquer dans un voyage rempli de romance, d'aventures et de vraies connexions. Il espère trouver une partenaire qui partage ses valeurs de loyauté, d'humour et d'appréciation profonde des petits plaisirs de la vie."

Dans une vidéo partagée sur "Good Morning America", Ellis a également partagé ce qu'il recherche chez une partenaire.

"Je recherche un amour qui est gentil et compréhensif. Certaines qualités que je recherche chez un partenaire potentiel sont quelqu'un qui est aventurier, quelqu'un qui est affectueux et quelqu'un qui est aimant. Je suis impatiente que ce voyage incroyable commence; ça va être si amusant et j'espère que vous regarderez. Salut!"

"The Bachelor" est produit par Warner Bros. Unscripted Television en association avec Warner Horizon, qui partagent une société mère avec CNN.

La nouvelle saison de "The Bachelor" sera diffusée l'année prochaine à une date encore non annoncée.

