Grands arbres, plafond en bois et lamas de thérapie: ce que vous trouverez dans le terminal rénové de PDX

Après plus de trois ans de travail, l'un des aéroports les plus fréquentés de la région du Pacifique Nord-Ouest doit rouvrir son terminal principal mercredi. Et ce n'est pas l'airport typique, stérile et industriel des USA que vous connaissez.