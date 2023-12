Faits marquants de l'histoire

Grand Prix de Monaco : Lewis Hamilton remporte la première course de la saison

Lewis Hamilton remporte sa première course de l'année 2016

Il réduit l'écart avec le leader Nico Rosberg

Daniel Ricciardo furieux d'avoir terminé deuxième

L'équipe Red Bull s'excuse pour la confusion dans les stands

Nico Rosberg, coéquipier de Mercedes, a vécu un après-midi torride. Après avoir commencé la course en deuxième position, il semblait que l'Allemand finirait au moins sixième, mais il a été devancé sur la ligne par son compatriote Nico Hülkenberg.

Hamilton a donc réduit l'avance de Rosberg à 26 points en tête du classement des pilotes.

"Un grand merci à mon équipe", a déclaré Hamilton aux journalistes après la course. "Les mots me manquent. J'ai prié pour un jour comme celui-ci, il s'est réalisé et je me sens vraiment béni".

"Je n'y ai même pas encore pensé", a ajouté Hamilton, interrogé sur la possibilité de réduire l'avance de Rosberg.

"Nous sommes dans la bataille et il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Juste quand vous pensez que ça ne peut pas être pire, ça s'améliore".

Si le départ de la course a été légèrement anti-climatique, avec une voiture de sécurité escortant les voitures autour de la piste en raison de fortes pluies, la suite a été tout autre.

Pas moins de 30 secondes après le retrait de la voiture de sécurité, le pilote britannique Jolyon Palmer a heurté le mur après que ses pneus arrière ont été mis hors trajectoire par un passage zébré.

L'adolescent Max Verstappen, vainqueur du Grand Prix d'Espagne il y a deux semaines, prenait le départ de la course en queue de grille après une "erreur de calcul" - selon ses propres termes - lors des qualifications qui l'a fait chuter.

Sur une piste offrant peu de possibilités de dépassement, le jeune homme de 18 ans s'est hissé jusqu'à la 10e place, avant qu'une nouvelle erreur ne le conduise dans les barrières au 35e tour et mette fin à sa course.

Grand Prix de Monaco 2016

Alors que la rivalité entre Hamilton et Rosberg est sur toutes les lèvres depuis le début de la saison, cette course s'est transformée en une bataille fascinante entre le Britannique et Daniel Ricciardo de Red Bull.

Hamilton a talonné son coéquipier Mercedes dès le huitième tour, avant de le dépasser au 16e tour et d'entamer un duel passionnant avec Ricciardo.

Les deux pilotes ont été les derniers du peloton de tête à changer leurs pneus pluie pour des intermédiaires et alors que Red Bull a fait rentrer son pilote aux stands pour le changer, Mercedes a laissé Hamilton sur la piste pour essayer de prendre de l'avance.

Le moment décisif de la course survient au 32e tour. Une confusion entre le garage de Red Bull et l'équipe à l'étage a fait que les pneus n'étaient pas prêts à temps et que Ricciardo est resté au stand.

On se demandait si les pneus d'Hamilton tiendraient jusqu'à la fin de la course, mais il a tenu bon sous la pression de Ricciardo et s'est finalement détaché pour terminer avec plus de cinq secondes d'avance.

Ricciardo, comme on peut s'y attendre, a affiché une mine déconfite après la course.

"Deux week-ends de suite, je me suis fait avoir", a fulminé l'Australien. "Ça craint. Ça fait mal.

"Comment je me sens ? Sans jurer, c'est difficile. C'est comme si j'avais été écrasé par un camion de 18 roues pour le deuxième week-end consécutif.

À Barcelone, Ricciardo a été mécontent de voir sa stratégie de course changée par Red Bull - donnant à Verstappen la chance de gagner pour ses débuts dans l'équipe senior.

"Je pense que j'ai pris Barcelone du mieux que je pouvais, mais pour que je sois positif cette fois - je ne peux pas. En fait, je déteste être comme ça, être malheureux - j'ai obtenu un podium à Monaco, je devrais être heureux et reconnaissant."

Helmut Marko, conseiller en sport automobile de Red Bull, s'est dit "vraiment désolé" pour Riccicardo.

"Tout ce que nous pouvons faire, c'est nous excuser auprès de lui. Nous allons enquêter et découvrir ce qui s'est passé, mais il s'agit d'une erreur humaine", a déclaré Marko aux journalistes.

"Nous l'avons présenté à Mercedes. Malheureusement, il y a eu beaucoup de malentendus et une mauvaise communication.

