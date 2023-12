Faits marquants de l'histoire

Grand Prix de Monaco : "Le joyau de la couronne de la F1".

Les légendes de la F1 expliquent la magie de Monaco

"Le joyau de la couronne de la F1

Le GP de Monaco a lieu le 29 mai

N'importe quel pilote au monde dirait : "C'est le joyau de la couronne", a déclaré Stirling Moss, triple vainqueur du Grand Prix de Monaco, à l'émission "The Circuit" de CNN, avant la course de 2016.

Chargée d'histoire et située dans le décor parfait de la Côte d'Azur, la piste étroite, associée à une foule en délire presque au-dessus des pilotes, constitue un défi très différent de tous les autres circuits du calendrier de la Formule 1.

"C'est toujours un endroit magique", déclare Alain Prost, quatre fois vainqueur sur ce circuit historique. "Avec le casino et l'Hôtel de Paris, on est proche des spectateurs et c'est très agréable pour le pilote.

La principauté a fait sa première apparition dans le calendrier de la F1 en 1950, lorsque la légende argentine Juan Manuel Fangio a remporté le premier de ses deux Grands Prix de Monaco.

Ayrton Senna détient le record du nombre de victoires avec six, tandis que Michael Schumacher et Graham Hill ont remporté cinq victoires chacun.

"L'histoire, le circuit lui-même, l'atmosphère - c'est le point culminant de la saison de Formule 1", déclare Nico Rosberg, actuel leader de la F1, qui a remporté le drapeau à damier lors des trois dernières courses de Monaco. "C'est spectaculaire.

La première séance d'essais du Grand Prix de Monaco 2016 débutera le jeudi 26 mai, la course ayant lieu le dimanche 29.

