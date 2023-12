Faits marquants de l'histoire

Grand Prix de Monaco : Le "gentleman" qui régnait sur la Côte d'Azur

Graham Hill a gagné cinq fois à Monaco

La star britannique de la course automobile a remporté l'Indy 500 en 1966

Monaco a accueilli un Grand Prix pour la première fois en 1929

La 74e édition aura lieu le 29 mai

Les cinq victoires du pilote britannique ont toutes eu lieu pendant les Swinging Sixties, contribuant à faire du Grand Prix de Monaco la course la plus importante du calendrier de la Formule 1 et valant à Hill le surnom de "Mr Monaco".

La détermination de Hill sur la piste et son charme ravageur en dehors de celle-ci se sont avérés être une combinaison gagnante. Lorsqu'un journaliste de la télévision lui a demandé ce qu'il pensait de la course après avoir remporté le drapeau à damier, il a répondu de manière laconique : "Eh bien, c'était sacrément dur : "Eh bien, c'était sacrément dur !".

Pour le Britannique, Monaco offre une pureté qui renvoie aux racines de la course automobile.

"On y trouve tout ce que l'on rencontre sur une route publique - "des lampadaires, des arbres, des boîtes de nuit, des maisons, des hôtels, des trottoirs, des caniveaux", a déclaré Hill lors d'une interview télévisée en 1968, l'année de son quatrième triomphe.

"C'est une véritable course sur route et dans le vrai sens du terme - lorsque la course automobile a vu le jour, c'était sur des routes publiques.

Le double champion du monde de F1 et vainqueur des 500 miles d'Indianapolis en 1966, tragiquement décédé dans un accident d'avion en 1975, était au sommet de son art dans les rues de Monte-Carlo, selon Jackie Stewart.

Grand Prix de Monaco 2016

"Graham était l'homme de la situation à l'époque et j'ai beaucoup appris de lui... c'était une relation heureuse", a déclaré à CNN Jackie Stewart, qui a fait équipe avec Hill au sein de l'écurie BRM lors de sa première année en F1 en 1965.

"C'était un gentleman sur le circuit. À une époque, on pouvait dire que tous les pilotes n'étaient pas bien élevés. Graham Hill était très bien élevé sur la piste - il ne vous coupait pas la route".

Stewart, lui-même trois fois vainqueur à Monaco, reconnaît que Hill lui a appris à éviter les ennuis sur le circuit impitoyable de deux miles de la principauté.

"Ne faites pas d'erreurs, c'est le plus important - j'ai appris cela de Graham. Je l'ai appris de Graham. Il ne faut pas rouler en surrégime à Monte-Carlo. Si vous ne faites pas d'erreurs et que vous conduisez raisonnablement bien, il y a de grandes chances que vous gagniez la course".

Même lorsque Hill commettait des erreurs de calcul, il parvenait toujours à trouver le moyen de gagner, comme en 1965, lorsqu'il repoussa sa voiture sur la piste et la redémarra après avoir pris une mesure d'évitement en empruntant une route de secours.

Hill considèrera cette victoire - sa troisième à Monaco - comme l'une des plus belles de sa carrière en F1.

Les voitures sont peut-être plus rapides aujourd'hui qu'à l'époque de Hill, mais à l'époque, il était beaucoup plus difficile de piloter.

"Il fallait être précis, constant et ne pas avoir le droit à l'erreur", explique Stewart. "Lorsque Graham gagnait à Monte-Carlo, c'était nettement plus difficile.

"À l'époque, il fallait être concentré en permanence. Nous avions 2 800 changements de vitesse - c'était assez dur pour les mains (et) c'était une course physique - 100 tours à l'époque".

La dernière victoire de Hill à Monaco en 1969 sera également la dernière de sa carrière en F1. La même année, il se casse les deux jambes en chutant lors du Grand Prix des États-Unis à Watkins Glen.

Il a repris le volant la saison suivante, mais n'a pas réussi à retrouver la forme qui lui avait valu deux titres mondiaux dans les années 1960.

Le célèbre sens de l'humour de Hill est resté intact. Après l'accident du GP des États-Unis, lorsqu'on lui a demandé s'il avait un message pour sa femme, il a répondu avec humour : "Dites-lui simplement que je ne serai plus jamais là : "Dites-lui simplement que je ne danserai pas pendant deux semaines".

C'est ce côté plus léger qui reste le plus vivace dans la mémoire de Stewart.

"Son plus grand atout était son humour, suivi de sa conduite. C'était un grand personnage. Il y avait de grands pilotes à l'époque où Graham courait - Jack Brabham, Innes Ireland, Jim Clark, à l'époque la crème de la crème - et il a remporté le championnat du monde.

"Graham Hill était l'un des meilleurs pilotes de son époque, cela ne fait aucun doute.

Le 74e Grand Prix de Monaco aura lieu le dimanche 29 mai.

