Grand Prix de Monaco : la série de victoires de Ranieri s'achève par un match de football caritatif

Ranieri a dirigé l'équipe des célébrités lors du match de football annuel de bienfaisance qui précède le Grand Prix de Monaco.

La dernière défaite de l'Italien remonte au mois de février, lorsque son équipe de Leicester s'est inclinée à Arsenal dans un match dramatique.

Mais ses protégés temporaires n'ont pas fait le poids face à une équipe composée du double champion du monde de F1 Fernando Alonso - qui a marqué un coup franc mémorable - du vainqueur du Grand Prix d'Espagne Max Verstappen et de la star de Williams Felipe Massa, qui s'est imposée 3-1.

Un Alonso ravi a tweeté un lien vers la vidéo du coup franc, qu'il a envoyé en pleine lucarne.

Le match, qui a permis de récolter des fonds pour les enfants défavorisés et qui était le 24e d'une série annuelle de charité, a permis à Ranieri de revenir au Stade Louis II de Monaco, dont il a été l'entraîneur entre 2012 et 2014.

Fernando Alonso savoure l'un de ses buts lors du match de football caritatif précédant le Grand Prix de Monaco.

Malgré la présence dans ses rangs du Prince Albert II, le monarque en titre de la principauté, l'Italien n'a pas réussi à transférer la poussière de Leicester à ses joueurs monégasques.

Le Grand Prix de Monaco, longtemps considéré comme la course la plus à la mode et la plus glamour du circuit de F1, a lieu dimanche.

Verstappen, 18 ans, pilote Red Bull, sera au centre de l'attention après ses exploits en Espagne qui ont fait de lui le plus jeune vainqueur d'un Grand Prix de F1.

Le triomphe de l'adolescent en Espagne a couronné une ascension fulgurante qui l'a vu faire ses débuts en F1 avec Toro Rosso à l'âge de 17 ans - avant qu'il ne puisse légalement conduire une voiture de route aux Pays-Bas - puis obtenir une promotion au sein de l'équipe sœur Red Bull seulement 10 jours avant la course espagnole.

Tout cela - et il s'avère qu'il sait aussi jouer au football.

