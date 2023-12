Grand Prix d'Autriche : Max Verstappen remporte sa troisième victoire consécutive en GP

Dimanche, le pilote néerlandais de 23 ans a remporté son troisième grand prix consécutif après ses victoires aux GP de France et de Styrie, tandis que Verstappen a augmenté son avance sur le champion du monde Lewis Hamilton au classement mondial des pilotes.

Hamilton a terminé loin derrière, à la quatrième place, son coéquipier chez Mercedes, Valtteri Bottas, prenant la deuxième place, tandis que Lando Norris a décroché une impressionnante troisième place malgré une pénalité pour avoir forcé Sergio Perez à sortir de la piste.

Après neuf courses de la saison 2021, Verstappen a accumulé 182 points, soit 32 de plus qu'Hamilton.

"Incroyable pour être honnête, la voiture était irréelle", a déclaré Verstappen, qui a mené du début à la fin - comme il l'avait fait lors du GP de Styrie.

"Sur tous les trains de pneus que nous avons mis, c'était vraiment agréable à conduire. Toute l'équipe a fait un grand effort. Ces deux semaines ici ont été incroyables.

Après avoir roulé sur les bordures de sortie, Hamilton a subi des dommages à sa voiture, mais la domination de la voiture Red Bull de Verstappen inquiète bien plus le Britannique de 36 ans.

"Nous sommes à des kilomètres d'eux [Red Bull]", a déclaré Hamilton au site web de la F1. "Ils ont apporté beaucoup d'améliorations et nous non, donc nous devons en apporter".

"J'ai déjà dit avant la course qu'il serait difficile de battre Max. Mais c'est très frustrant de perdre autant d'appui à l'arrière et de perdre la deuxième place aujourd'hui.

"Je n'ai pas plus roulé sur le trottoir que les autres. [Sans les dégâts, j'aurais été deuxième, une deuxième place facile aujourd'hui.

Cependant, le PDG de Mercedes et directeur de l'équipe, Toto Wolff, s'est montré plus optimiste, déclarant : "Cette course n'est pas terminée : "Ce n'est pas fini".

"Les dommages ont été causés à l'extérieur du virage 10, [Hamilton] ne roulait pas particulièrement fort sur le trottoir, nous devons donc découvrir pourquoi cela s'est produit", a déclaré Wolff au site web de la F1.

"Nous avons pu voir que l'amélioration entre la semaine dernière et aujourd'hui était la compréhension de la voiture, nous allons progresser et être à nouveau dans la course.

La prochaine course de F1 est le Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone le 18 juillet.

"Mercedes est très forte à Silverstone depuis des années, elle y sera donc très forte. Et la course sprint aussi, il y aura une dynamique différente", a déclaré Christian Horner, directeur de l'équipe Red Bull, au site web de la F1, en faisant référence au nouveau format de qualification sprint.

"Mais si nous continuons sur notre lancée à Silverstone, il n'y a rien à craindre.

Silverstone sera la première des trois courses de la saison à présenter le format de qualification par sprint.

Courues sur 100 kilomètres pendant les week-ends des grands prix, les qualifications au sprint donneront au vainqueur trois points, contre un point pour le troisième.

Ce nouveau format sera également utilisé lors du Grand Prix d'Italie et du Grand Prix du Brésil en 2021.

Source: edition.cnn.com