- "Grand néanmoins": les joueurs de handball sourient à la défaite finale

Avec le médaillon d'argent étincelant autour de leur cou, les handballeurs allemands pouvaient sourire à nouveau. La fierté de leur parcours impressionnant aux Jeux olympiques a rapidement balayé la frustration de leur défaite humiliante en finale contre le Danemark. "Nous avons atteint la finale olympique. Si quelqu'un nous avait dit cela auparavant, nous aurions signé un contrat en sang", a déclaré le gauche Rune Dahmke. Et Kai Häfner, après son 151e et dernier match pour la Fédération allemande de handball, a déclaré : "Plus le jeu s'éloigne, plus la joie de l'argent est grande."

Après des victoires sensationnelles en tournoi contre les champions d'Europe de France et l'équipe bogue d'Espagne, l'équipe allemande complètement dépassée a perdu la finale à Lille contre les champions du monde du Danemark, menés par le meilleur handballeur du monde Mathias Gidsel, 26:39 (12:21), ratant ainsi la consécration de leur apparition olympique sinon remarquable. "Bien sûr, nous avions imaginé une finale différente, mais le résultat du tournoi est quand même fantastique", a résumé le directeur sportif de la DHB, Axel Kromer.

Tous les membres de l'équipe allemande ne pouvaient pas immédiatement se réjouir de leur apparition sensationnelle en finale. "La déception est immense quant à notre performance. Ça fait vraiment mal pour le moment", a rapporté le capitaine Johannes Golla, qui a également déclaré : "C'était peut-être notre pire match." Le meneur de jeu Juri Knorr s'est senti dans un "cauchemar" juste après le coup de sifflet final et a admis : "Nous n'aurions pas dû nous présenter comme ça, nous ne méritions pas une médaille d'or. C'est clair."

Défaite historique

Gislason a critiqué la performance défensive, mais a également souligné : "Nous sommes de loin la plus jeune équipe et nous avons joué un grand tournoi." Cependant, la défaite en finale entrera dans l'histoire : c'est la plus grande défaite en finale olympique jamais enregistrée. L'Allemagne a brisé ses rêves d'or avant tout avec une piètre performance défensive. Les Danois pouvaient parfois traverser la défense allemande sans être inquiétés.

Malgré la défaite amère, Knorr et ses coéquipiers ont apporté à la Fédération allemande de handball le plus grand succès de son histoire depuis l'argent olympique en 2004 à Athènes, la victoire à la coupe du monde en 2007 et la victoire à l'Euro en 2016. Que Gislason ait remporté la médaille d'argent avec la plus jeune équipe olympique de tous les temps laisse la fédération rêver d'un avenir glorieux - même si le match contre le Danemark a laissé une autre impression. "Nous avons definitely un bel avenir devant nous, mais nous avons encore beaucoup à apprendre", a déclaré Knorr, qui était le meilleur buteur allemand avec six buts devant environ 27 000 fans dans le chaudron de Lille.

Seule victoire olympique allemande en 1980

Les Scandinaves, menés par le joueur vedette Gidsel des Renards de Berlin, ont souligné leur domination dans le handball mondial avec leur deuxième or olympique après 2016 à Rio. Après les victoires à la coupe du monde suivante en 2019, 2021 et 2023, c'est déjà leur cinquième victoire majeure en huit ans.

Pour l'Allemagne, however, la victoire de l'équipe de RDA en 1980 à Moscou reste le seul titre d'une équipe de handball en cinq anneaux. En 2004 à Athènes, l'équipe autour de Stefan Kretzschmar a dû se contenter de l'argent contre les Croates. Il y a huit ans à Rio, le gardien Andreas Wolff et ses coéquipiers ont remporté le bronze.

Au moins après la victoire épique en quart de finale contre la France, l'équipe de la DHB croyait fermement au coup d'or. Le miracle de six secondes à Lille, où le buteur Renars Uscins a sauvé l'équipe allemande à la dernière seconde, était censé inspirer toute l'équipe. Cependant, lors de la finale contre le Danemark, les nerfs ont échoué.

Les Danois ont marqué de presque toutes les positions à leur guise. Leur efficacité en première mi-temps était parfois de 90 %. De plus, leur défense offensive a causé de gros problèmes à l'équipe de la DHB. La jeune équipe allemande semblait nerveuse et ne trouvait aucun moyen de percer la défense danoise. "Nous devons travailler plus dur", a exigé Gislason, alors que ses protégés étaient en retard 5:10 après de nombreux turnovers.

Les fans allemands ont essayé de s'amuser sur les tribunes avec une ola. Parce que le jeu de leurs hommes sur le terrain offrait peu de raisons de se réjouir. Après 20 minutes, le jeu était practically déjà décidé, et le Danemark menait pour la première fois à deux chiffres après une démonstration de force.

Those who hoped for an improvement in the German team's performance after the break were disappointed. The feeds to the circle and to captain Johannes Golla were unsuccessful, the shots were inaccurate, and the goalkeeper performance was poor.

Wolff had made three saves after 35 minutes. Also because the defense was a complete disaster. Never before had a team conceded so many goals in an Olympic final. Thus, Denmark's Gidsel could largely unimpeded crown himself as the tournament's top scorer.

