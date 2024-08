- Grand incendie au nord d'Athènes

Au nord d'Athènes, un important incendie fait rage. Des colonnes de fumée s'élèvent et atteignent la capitale grecque, située à environ 30 kilomètres au sud. Plusieurs villages et villes des régions de Varnavas et Marathon ont été évacués. Accompagnés de camions de pompiers et de policiers, des centaines de résidents ont été mis en sécurité, comme le montrent les chaînes de télévision grecques.

Un porte-parole du service des pompiers a déclaré à la radio grecque : "Les flammes s'élèvent à plus de 25 mètres de haut." Juste avant le coucher du soleil, 15 avions bombardiers d'eau et 11 hélicoptères étaient en opération, selon le service des pompiers. "Ce sera une longue nuit", a déclaré un officier de pompiers aux journalistes sur place. Plusieurs centaines de pompiers et de nombreux volontaires étaient en opération, a-t-on rapporté.

De nombreuses personnes ont été victimes d'inhalation de fumée et ont été transportées à l'hôpital, selon les médias grecs. Au début, il était incertain combien de maisons avaient été détruites ou endommagées. Les reporters de télévision ont rapporté avoir vu des dizaines de maisons en feu. Dans certains cas, il y a eu des disputes entre les résidents et la police. De nombreuses personnes ont refusé de quitter leurs maisons malgré les flammes qui se rapprochaient et ont essayé de sauver leurs biens avec des tuyaux d'arrosage. Les installations touristiques n'étaient initially pas menacées, selon les rapports.

Les météorologues et la défense civile ont répété leurs avertissements tout au long du week-end : en raison de la sécheresse extrême et des vents forts actuels autour de la mer Égée, le moindre feu pouvait devenir un grand incendie en quelques minutes. Comment cet incendie a commencé est resté initialement incertain. La défense civile a publié une carte montrant que le niveau de danger d'incendie le plus élevé se situe dans la région autour d'Athènes et dans de vastes parties de la Grèce centrale. La situation restera extrêmement dangereuse dans les jours à venir, a déclaré la défense civile. Il n'a pas plu correctement dans la plupart des régions de Grèce depuis des mois.

Les pompiers et la police ont travaillé ensemble pour évacuer les résidents, en insistant sur leur sécurité malgré la résistance de certains résidents en raison du danger imminent de l'incendie de grande envergure.

