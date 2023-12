Graeme McDowell affirme avoir reçu des menaces de mort lui disant d'"aller mourir" après avoir rejoint le LIV Golf Tour.

Les golfeurs ont été fortement critiqués pour avoir rejoint le circuit dissident, qui est soutenu par le Fonds d'investissement public (PIF) de l'Arabie saoudite - un fonds souverain présidé par Mohammed bin Salman, le prince héritier de l'Arabie saoudite - pour la nature "pilleuse d'argent" de l'exode des tournées traditionnelles de golf et pour avoir accepté de l'argent d'un pays dont le bilan en matière de droits de l'homme est lamentable.

Bin Salman a été désigné dans un rapport des services de renseignement américains comme responsable de l'approbation de l'opération qui a conduit au meurtre du journaliste Jamal Khashoggi en 2018, bien qu'il ait nié toute implication. Les groupes de défense des droits de l'homme ont également critiqué le pays pour avoir procédé à des exécutions massives et pour son traitement des homosexuels.

Avant l'événement inaugural de la série LIV Golf en juin, McDowell, interrogé sur le fait d'accepter de l'argent du régime saoudien, a déclaré que la tournée était "incroyablement polarisante".

"Je pense que nous sommes tous d'accord ici, prenez la situation de Khashoggi ; nous sommes tous d'accord pour dire que c'est répréhensible. Personne ne va contester ce fait", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.

"Mais nous sommes des golfeurs. Personnellement, j'ai le sentiment que le golf est une force du bien dans le monde. J'essaie d'être un modèle pour les enfants. Je sais ce que le golf m'a appris. J'aime utiliser le golf pour contribuer à la croissance dans le monde. C'est à peu près ce que nous faisons depuis 20 ans, être des modèles pour les enfants et essayer d'utiliser ce jeu, comme je l'ai dit, comme une force du bien.

"Nous ne sommes pas des politiciens. Je sais que vous détestez cette expression, mais ce n'est vraiment pas le cas, malheureusement. Nous sommes des golfeurs professionnels. Si l'Arabie saoudite souhaite utiliser le golf pour atteindre ses objectifs et qu'elle dispose des ressources nécessaires pour accélérer cette expérience, je pense que nous sommes fiers de l'aider dans cette voie en utilisant le golf et les capacités dont nous disposons pour contribuer à la croissance du sport et l'amener là où elle veut aller.

Depuis ce premier événement à Londres, alors que de plus en plus de joueurs choisissent de s'inscrire pour gagner plus d'argent, la surveillance n'a fait qu'augmenter.

Avant son deuxième événement - et son premier sur le sol américain - à l'extérieur de Portland, dans l'Oregon, la semaine dernière, les joueurs et les organisateurs ont dû faire face aux protestations des survivants du 11 septembre et des familles des victimes, qui reprochaient aux golfeurs de travailler avec l'Arabie saoudite, qu'ils accusent d'avoir été complice des attentats terroristes de 2001.

Pour M. McDowell, vainqueur de l'US Open 2010, cette attention et ces critiques sont devenues un véritable fardeau.

S'adressant à la BBC avant le JP McManus Pro-Am à Adare Manor en Irlande, McDowell a déclaré qu'il ne se réveillait plus et ne se sentait plus fier de lui tous les jours.

"Je ne peux pas allumer mon compte Instagram ou Twitter sans que quelqu'un me dise d'aller mourir", a déclaré lundi le joueur de 42 ans. "Je regrette juste de n'avoir rien dit. J'aurais aimé m'asseoir là, secouer la tête et dire 'Pas de commentaire', mais ce n'est pas ce que je suis".

"C'est vraiment difficile parce qu'on me pose des questions auxquelles il n'y a pas de bonnes réponses. Mon intégrité morale est attaquée en permanence alors que tout ce que j'essaie de faire, c'est de jouer au golf.

"J'essaie de prendre une décision commerciale pour moi et ma famille. J'ai payé mon dû dans ce jeu au cours des 20 dernières années, j'ai essayé de me comporter de la bonne manière.

"Les liens ténus avec ce que le régime saoudien a fait... les choses horribles qu'il a faites - (ceux qui ont critiqué LIV Golf) essaient de faire le lien avec le golf et le fait de jouer au golf de manière professionnelle.

"J'ai joué au golf dans le monde entier, dans des pays dont le bilan en matière de droits de l'homme pourrait probablement être mis à mal.

"Je n'ai jamais remis en question le fait d'avoir été en Chine, au Moyen-Orient, partout dans le monde, et ce que je fais, c'est jouer au golf professionnel. Je joue au golf pour l'argent. J'ai poursuivi cet argent dans le monde entier tout au long de ma carrière. Est-ce que je fais des recherches sur la moralité de chaque dollar que j'ai gagné ? Non, je ne le fais pas".

Dirigée par l'ancien numéro un mondial Greg Norman, la série LIV, basée sur des équipes, est soutenue par le PIF et s'est engagée à attribuer 250 millions de dollars de prix au total. Les tournois se déroulent sur 54 trous, au lieu des 72 trous du PGA Tour, et aucun joueur n'est éliminé pendant le tournoi.

Source: edition.cnn.com