- Grâce aux efforts du gardien Stritzel, Cottbus est actuellement en train de passer par des processus de naissance.

Troisième équipe de football SV Wehen Wiesbaden reste invaincue lors de cette nouvelle saison après sa victoire à domicile 2-1 contre Energie Cottbus. Sous la direction de l'entraîneur Nils Dröge, l'équipe de Hesse a maintenant remporté deux matchs et fait deux matchs nuls en championnat.

Un but contre son camp de Dennis Slamar d'Energie Cottbus (42e minute) et un but tardif de Fatih Kaya (77e) ont donné l'avantage à l'équipe locale. Pour les invités dominants, Tolcay Cigerci a réussi à égaliser avec un but en 64e minute.

Le gardien de but Florian Stritzel de SV Wehen s'est démarqué par ses arrêts impressionnants, aidant à assurer la deuxième victoire de la saison de l'équipe à domicile. Il y a eu également un peu de chance pour SV Wehen lorsque Timmy Thiele d'Energie a heurté le poteau.

