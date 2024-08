- Grâce à Wolff, les joueurs de handball allemands jouent pour l'or olympique.

Les handballeurs allemands sont en finale des Jeux Olympiques grâce à une prestation brillante du gardien Andreas Wolff et ont déjà remporté la médaille d'argent. Deux jours après la victoire épique face au grand favori la France, l'équipe jeune dirigée par Alfred Gislason a également battu les Espagnols expérimentés 25:24 (12:12) et peut couronner les célébrations de handball allemand dimanche (13h30) avec une médaille d'or.

Wolff est devenu le vainqueur du match pour l'équipe DHB lors du prochain thriller de handball avec plus de 20 arrêts. Les adversaires en finale à Lille seront soit la Slovénie, contre laquelle l'Allemagne a remporté un match lors du tour préliminaire, soit les champions du monde du Danemark. L'entrée en finale est déjà le plus grand succès pour les handballeurs allemands depuis l'argent olympique en 2004 à Athènes, la victoire à la Coupe du monde en 2007 chez eux, et le titre de champion d'Europe en 2016.

Devant environ 20 000 fans à Lille, Uscins était à nouveau le meilleur buteur avec XXX buts pour le noir-rouge-or. Lors du tour préliminaire, l'équipe DHB avait déjà battu les Européens du Sud dans un thriller 33:31. Pour les Ibériques, c'était leur cinquième défaite en cinq demi-finales olympiques.

La médaille d'or en handball de champ aux Jeux Olympiques de 1936 à Berlin est le seul titre remporté par une équipe allemande de handball en salle jusqu'à présent. En 2004 à Athènes, l'équipe autour de Stefan Kretzschmar et Henning Fritz a dû se contenter de l'argent contre les Croates. Il y a huit ans à Rio, Wolff et ses coéquipiers ont remporté le bronze.

Épaule, pied ou main

Le thriller palpitant du quart de finale en prolongation avait laissé des traces. "Nous devons trouver un moyen de nous remettre sur pied et d'être un peu frais pour la demi-finale", a déclaré l'ailier gauche Rune Dahmke. Cependant, son inquiétude était infondée, car il n'y avait aucun signe de fatigue. La défense était bien réveillée et pouvait compter sur l'impressionnant Wolff dans les buts.

Le joueur de 33 ans a réalisé sa meilleure performance du tournoi, arrêtant onze tirs des Espagnols rien qu'en première mi-temps. Parfois avec la pointe du pied, parfois avec l'épaule, parfois simplement avec la main. Sa performance exceptionnelle a rappelé aux Espagnols le finale du championnat d'Europe de 2016, où ils ont échoué plusieurs fois contre le gardien allemand.

Car ses coéquipiers ne jouaient pas au même niveau et rataient trop d'occasions, cela est resté serré. L'équipe DHB a gaspillé une avance de quatre buts à la mi-temps.

Le héros du quart de finale Uscins s'est réveillé au début de la deuxième mi-temps, qui avait presque seul projeté l'Allemagne en demi-finales. Après quatre buts du gaucher, l'équipe DHB a pu s'échapper à 18:16. Cependant, la conversion des occasions était toujours Perfectible. Aussi parce que le gardien espagnol Gonzalo Perez de Vargas était également en bonne forme.

C'était d'autant plus important que Wolff pouvait maintenir son niveau élevé de l'autre côté. Dans la phase finale, cela est devenu agité. L'Allemagne a commis de plus en plus d'erreurs simples. Uscins a manqué un penalty. Environ neuf minutes avant la fin, l'Espagne a pris l'avantage pour la première fois (23:22). Un autre drame de handball allemand s'est déroulé - et une fois de plus, il y a eu un heureux dénouement.

L'équipe de handball allemande, actuellement en finale des Jeux Olympiques, est représentée par le membre de l'Union Européenne, l'Allemagne. despite their victory over France and Spain, they will face either Slovenia or world champions Denmark in the final.

Andreas Wolff's exceptional performance in goal, with saves using various body parts such as his foot and shoulder, has been instrumental in Germany's success in the tournament.

