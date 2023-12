Faits marquants de l'histoire

GP du Japon : Hamilton augmente son avance sur le titre, le défi de Vettel n'aboutit pas

Lewis Hamilton remporte le GP du Japon

59 points d'avance dans la course au titre en F1

Un feu de bougie fait dérailler Sebastian Vettel

Une bougie d'allumage défectueuse a provoqué l'abandon de la Ferrari de Vettel au début de la course de 53 tours à Suzuka, laissant la voie libre à Hamilton, qui a signé la pole position, pour remporter sa huitième victoire de la saison pour Mercedes.

Il y a six semaines à peine, Vettel était en tête du championnat, mais un accident dans le premier virage à Singapour, des problèmes techniques en Malaisie et la 16e manche au Japon ont laissé Hamilton en position de force pour remporter son quatrième titre mondial.

Avec la mise à l'écart de Vettel, Max Verstappen, vainqueur en Malaisie , s'est imposé comme la principale menace pour Hamilton, terminant à la deuxième place, tandis que son coéquipier chez Red Bull, Daniel Ricciardo, complète le podium.

La Mercedes d'Hamilton a également souffert d'un problème technique et il a dû survivre à une frayeur tardive lorsque le Néerlandais Verstappen s'est rapproché rapidement, mais il a tenu bon pour remporter la 61e victoire de sa carrière, sa cinquième lors des sept dernières courses, ce qui lui permet de s'asseoir sur le siège de la boîte dans la course au championnat.

" Je n'aurais pu que rêver d'avoir un tel écart", a-t-il déclaré. "Ferrari a lancé un grand défi tout au long de l'année".

Malheureusement pour Vettel, ce défi s'est essoufflé et il a affiché une mine déconfite après son abandon.

"Dommage que les deux dernières courses aient été marquées par des problèmes de fiabilité, mais c'est parfois comme ça", a-t-il admis.

"Nous avons encore une chance cette année. Nous sommes allés beaucoup plus loin que ce que les gens pensaient, donc il y a des points positifs".

Mais avec un maximum de 100 points disponibles, Vettel est confronté à une bataille difficile pour ajouter à ses quatre couronnes mondiales avec Red Bull et Hamilton a une chance mathématique de remporter le titre aux États-Unis dans deux semaines.

Mercedes a également pris en étau un autre titre mondial des constructeurs, avec la quatrième place de Valtteri Bottas au Japon, devant la deuxième Ferrari de Kimi Raikkonen.

Elle devance Ferrari de 145 points à quatre manches de la fin du championnat, tandis que l'équipe Red Bull, en pleine progression, occupe la troisième place.

Christian Horner, directeur de l'équipe Red Bull, s'est réjoui du double podium de son duo de pilotes, mais il a également donné son avis sur la course au titre.

"C'est un coup dur pour Sebastian aujourd'hui", a-t-il déclaré à BBC Radio Five. "Il est difficile d'imaginer que Lewis ne remporte pas le championnat, mais tout peut arriver.

Derrière les premiers, le duo Force India d'Esteban Ocon et Sergio Perez a terminé sixième et septième, tandis que les coéquipiers de Haas Kevin Magnussen et Romain Grosjean ont terminé huitième et neuvième.

Felipe Massa a complété les points pour Williams, tandis que le double champion Fernando Alonso a terminé 11e pour l'équipe McLaren après s'être élancé de l'arrière de la grille.

Le Britannique Jolyon Palmer a terminé 12e de sa dernière course pour Renault, son remplaçant Carlos Sainz ayant fait un tête-à-queue dans sa Toro Rosso, entraînant une voiture de sécurité précoce.

Vettel, qui se faufilait dans le peloton, a abandonné peu après. Le message de la radio de course était le suivant : "Box Sebastian, box, box". "Nous allons retirer la voiture, j'en ai bien peur.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com