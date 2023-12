Faits marquants de l'histoire

GP d'Espagne : Lewis Hamilton à la tête du doublé Mercedes

Lewis Hamilton remporte le GP d'Espagne

Deux victoires consécutives pour le leader du championnat

Sebastian Vettel, quatrième

Après sa victoire improbable en Azerbaïdjan, c'est une deuxième victoire consécutive pour Hamilton, en quête d'un cinquième championnat du monde, et elle n'aurait pas pu être plus confortable.

Son coéquipier Valtteri Bottas a terminé à plus de 20 secondes et Max Verstappen de Red Bull a complété le podium.

Le plus proche challenger d'Hamilton pour le titre, Sebastian Vettel de Ferrari, a terminé à une décevante quatrième place, handicapé par un deuxième arrêt aux stands trop lent qui lui a finalement coûté de précieux points.

Pour compléter cette triste après-midi pour Ferrari, son coéquipier Kimi Raikkonen a été contraint à l'abandon, laissant Mercedes prendre la tête du championnat des constructeurs avec 27 points d'avance.

Hamilton est parti en tête, Vettel a devancé Bottas pour prendre la deuxième place, mais derrière eux, c'est le carnage : Romain Grosjean a enjambé sa Haas et les malheureux Nico Hulkenberg (Renault) et Pierre Gasly (Toro Rosso) l'ont percuté.

Pendant que les trois voitures étaient évacuées de la piste, une voiture de sécurité a été déployée, mais une fois qu'elle s'est éloignée, Hamilton s'est éloigné de ses plus proches rivaux.

"J'ai senti une synergie avec la voiture que je n'avais pas ressentie depuis le début de l'année", a déclaré le Britannique qui remportait la 64e victoire de sa carrière et la troisième en Espagne sur le circuit de Catalunya.

Vettel est entré en piste pour le deuxième arrêt sous le régime de la voiture de sécurité virtuelle (VSC) lorsque la Force India d'Esteban Ocon s'est arrêtée sur la piste.

Cela semblait être une erreur tactique de Ferrari, mais l'Allemand a déclaré que les pneus de sa voiture s'usaient plus vite que ceux de ses plus proches rivaux et qu'il ne pouvait pas combler l'écart assez rapidement sur Verstappen, qui était resté à l'extérieur.

Et ce alors que le jeune Néerlandais a commis une erreur lors du VSC en touchant l'arrière de la Williams de Lance Stroll, perdant au passage une partie de son aileron avant.

L'Australien Daniel Ricciardo a terminé cinquième dans la deuxième Red Bull, devant le Danois Kevin Magnussen dans sa Haas.

Les Espagnols Carlos Sainz, de Renault, et le double champion Fernando Alonso, de McLaren, ont terminé septième et huitième.

Le Mexicain Sergio Perez (Force India) a effectué un dépassement tardif sur Charles Leclerc (Sauber) pour prendre la neuvième place, mais le jeune Monégasque a réalisé une nouvelle performance impressionnante, après avoir été impliqué dans une belle bataille en début de course avec Alonso, le héros local.

Hamilton se rendra à la prochaine manche dans l'enceinte emblématique de Monte-Carlo avec un ressort dans la démarche après une conduite impériale, enregistrant plusieurs records du tour alors qu'il construisait son avance pour la victoire.

Il a déclaré à son équipe à l'arrivée de la course : "C'est mieux comme ça les gars, bon travail". Il avait auparavant exprimé ses frustrations après un lent début de saison avec son grand rival Vettel, jusqu'à la manche précédente à Bakou.

