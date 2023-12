Faits marquants de l'histoire

GP des États-Unis : "La F1 est le sport idéal pour le marché américain".

Le circuit des Amériques accueille le GP des États-Unis le 23 octobre

Lewis Hamilton cherche à réduire l'écart de 33 points avec son rival Nico Rosberg

Bobby Epstein, président du Circuit des Amériques, qui accueillera le Grand Prix des États-Unis le 23 octobre, pense avoir la réponse.

"Nous pourrions offrir la citoyenneté à Lewis Hamilton ! suggère Bobby Epstein à l'émission "The Circuit" de CNN.

Le pilote britannique est probablement trop occupé pour envisager de s'installer définitivement aux États-Unis - bien qu'il possède une maison dans le Colorado - alors qu'il tente désespérément de défendre son titre de champion du monde.

Hamilton arrive à la course d'Austin, au Texas, avec 33 points de retard sur son coéquipier Mercedes Nico Rosberg au championnat du monde, et seulement 100 points en jeu lors des quatre courses restantes de la saison.

"C'est important cette année que la course soit si serrée", déclare Epstein, avant le cinquième Grand Prix des États-Unis qui se tiendra sur le populaire circuit texan.

"Les gens viennent cette année non seulement pour voir un vainqueur, mais aussi pour voir la compétition quand on ne connaît pas l'issue [de la course au titre].

La meilleure course depuis des années

Hamilton a remporté son troisième titre mondial en s'imposant aux États-Unis l'année dernière, malgré l'ouragan Patricia qui a empêché les qualifications de se dérouler jusqu'au dimanche et qui a fait débuter la course sur une piste détrempée.

"C'est la meilleure course que nous ayons eue depuis des années et c'est celle qui a attiré le plus grand nombre de téléspectateurs de la saison", se souvient Epstein malgré le chaos.

"Mais pour les gens qui sont venus sur place, nous avons beaucoup appris sur ce que nous pouvions faire. Nous avons eu 25 pouces de pluie dans la semaine et c'est difficile à prévoir.

Epstein ne peut peut-être pas contrôler la météo, mais il a quelques idées sur la manière d'accroître la portée de la F1 aux États-Unis, où le NASCAR est traditionnellement le sport automobile le plus populaire.

"À l'heure actuelle, la majeure partie du marketing de la F1 est laissée à la charge du promoteur local et je pense que nous pouvons offrir beaucoup plus si nous parvenons à accroître sa notoriété tout au long de l'année", explique Epstein, qui a engagé les stars de la pop Taylor Swift et Usher pour jouer pendant le week-end de la course.

Le sport parfait

"C'est le sport idéal pour le marché américain, car il s'agit d'un temps limité. Vous avez une course de deux heures, vous pouvez l'intégrer dans votre emploi du temps de la journée. La plupart des sports américains peuvent durer trois ou quatre heures, voire plus.

"Mais pour que la F1 se développe, il faut un champion américain... Nous avons quelques pilotes prometteurs, mais il faudra attendre quelques années. Cela prendra du temps.

Le Californien Alexander Rossi a été le dernier pilote local à participer au Grand Prix des États-Unis, terminant 12e pour Marussia en 2015.

Après avoir perdu son siège en F1, le pilote de 25 ans a fait les gros titres en 2016 en remportant les 500 miles d'Indianapolis pour Andretti Autosport. Rossi fera une apparition à Austin pendant le week-end de course en tant que célébrité de la légende de la course automobile!

Les États-Unis et eux

Rossi se concentre pour l'instant sur les courses sur circuit ovale, mais les fans du Grand Prix des États-Unis auront au moins une équipe américaine à soutenir pour la première fois depuis 30 ans, sous les couleurs de Haas F1.

"Haas rehausse le profil de la F1", a déclaré Epstein. "Ils ont connu le succès en NASCAR et dans d'autres courses.

"Les fans qui les suivent sont très curieux de savoir pourquoi ce type [le propriétaire Gene Haas] passe de NASCAR à ce qu'il aspirait à être un niveau de course différent et plus élevé.

L'entrepreneur Haas, qui s'est associé à Tony Stewart, trois fois champion de la Sprint Cup, pour former l'équipe NASCAR Stewart-Haas Racing en 2009, a pris un bon départ pour sa première année de course en F1.

Grâce à la puissance et à la technologie de Ferrari, Haas F1 a gagné des points dès son premier GP grâce au pilote français Romain Grosjean, et lors de la dernière course au Japon, les deux voitures se sont classées dans le top 10 des qualifications pour la toute première fois.

L'arrivée d'une équipe américaine prometteuse sur le sol américain pourrait également contribuer à assurer l'avenir de la F1 aux États-Unis.

C'est peut-être une bonne chose quand on sait que les courses classiques au Brésil, au Canada et en Allemagne n'ont pas encore été confirmées dans le calendrier 2017 de la F1.

"J'aimerais que cela dure encore 10 ans", a déclaré Epstein à propos d'un éventuel nouveau contrat qui permettrait à la F1 de rester au Texas. "Je pense que cela se produira.

