Faits marquants de l'histoire

GP de Malaisie : Max Verstappen gagne, Lewis Hamilton augmente son avance sur le titre

Max Verstappen remporte le GP de Malaisie

Lewis Hamilton termine deuxième

Il porte son avance sur Sebastian Vetttel à 34 points.

Verstappen, qui a fêté son 20e anniversaire la veille de la course, a mis les déceptions de sept abandons en 2017 fermement derrière lui pour remporter la deuxième victoire de Red Bull de la saison.

Lewis Hamilton a rapidement concédé la tête à Verstappen après s'être élancé de la pole position, mais a terminé deuxième pour porter à 34 points son avance sur le titre sur Sebastian Vettel, quatrième, à cinq manches de la fin de la saison.

Vettel, qui s'est élancé du fond de la grille au volant de sa Ferrari après que des problèmes de moteur ont gâché sa séance de qualification, a réalisé le meilleur pilotage de la journée, mais n'a pas pu déloger Daniel Ricciardo, coéquipier de Verstappen, de la dernière place du podium.

Pour couronner un week-end de revers pour Ferrari, Kimi Raikkonen, qui s'était qualifié en deuxième position, n'a pas pu prendre part à la course après qu'une défaillance s'est produite dans sa voiture avant le tour de formation.

READ : Red Bull s'associe à Aston Martin en 2018

Hamilton a donc eu la tâche plus facile de maintenir son avantage dès le départ, mais au quatrième tour sur 56, il a été dépassé par Verstappen en pleine charge, qui a facilement maintenu son avance jusqu'à l'arrivée d'une course en grande partie sans incident.

Le plus grand drame a été réservé jusqu'après l'arrivée lorsque la voiture de Vettel a été accrochée par la Williams du jeune Canadien Lance Stroll, détruisant l'aileron arrière et laissant l'Allemand rentrer aux stands en stop.

"C'est incroyable", s'est plaint Vettel. "Stroll ne regardait pas où il allait".

Stroll avait terminé à une belle huitième place. "C'est juste un incident très étrange, ce n'était pas intentionnel de la part de l'un d'entre nous", a déclaré le jeune homme de 18 ans.

Verstappen, que beaucoup voient comme un futur champion du monde de F1, a réalisé qu'il avait d'excellentes chances de l'emporter, surtout après la sortie de Raikkonen et alors que Hamilton visait le titre.

"Il (Hamilton) avait plus à perdre que moi au championnat, alors je me suis lancé dans le premier virage et, à partir de là, j'ai pu faire ma propre course", a-t-il déclaré.

Verstappen a dû repousser une attaque de Valtteri Bottas, coéquipier d'Hamilton chez Mercedes, dans le premier virage pour défendre sa deuxième place, mais cela devait s'avérer le point culminant de la journée pour le Finlandais, qui a dégringolé à la cinquième place.

Avec Bottas en difficulté, Hamilton s'est retrouvé seul pour repousser les défis de Ricciardo et plus tard de Vettel, mais il était satisfait de son résultat après un week-end difficile pour l'équipe Mercedes, habituellement dominante.

READ : Hamilton augmente son avance sur Vettel à Singapour

"C'était une course difficile", a-t-il admis. "Ils (Red Bull) ont eu le dessus sur nous aujourd'hui.

Il se rendra maintenant à Suzuka pour le Grand Prix du Japon la semaine prochaine avec une avance solide, mais pas inattaquable, sur Vettel, avec un maximum de 125 points en jeu dans les courses restantes de la saison de F1.

La course de dimanche a marqué la dernière édition du GP de Malaisie, qui est organisé depuis 1999, mais le premier ministre du pays, Najib Razak, a laissé entendre qu'il pourrait revenir à un moment donné.

M. Razak a déclaré aux journalistes qu'il ne voulait pas que le circuit de Sepang devienne un "éléphant blanc" et qu'il n'excluait pas le retour de la F1, "si les conditions économiques étaient réunies".

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com