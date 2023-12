Faits marquants

GP de Belgique : Lewis Hamilton remporte la victoire grâce à une conduite dominante à Spa

Hamilton s'impose à Spa

Il réduit l'avance de Vettel au championnat

À l'occasion du 25e anniversaire de la première victoire de Michael Schumacher en Grand Prix, Hamilton s'est efforcé d'imiter la légende de la course automobile avec style.

Pour marquer l'occasion, Mick, le fils de Schumacher, a conduit la voiture de son père qui a remporté le titre en 1994 sur la piste de Spa avant que les pilotes ne s'affrontent sur le célèbre circuit.

Tout comme Schumacher l'avait fait pour sa 200e course, Hamilton a réalisé une performance impériale pour atteindre le drapeau à damier en premier.

Le Britannique a désormais remporté 58 des 200 Grands Prix auxquels il a participé, dont trois à Spa.

"Le week-end a été excellent pour moi et pour l'équipe", a déclaré Hamilton à Mark Webber après être monté sur la plus haute marche du podium. "L'équipe a fait un excellent travail et je suis vraiment reconnaissant pour tout le travail accompli.

"Sebastian a livré une belle bataille, mais c'est ce que j'avais dit que je devais faire, alors je l'ai fait.

Après que les coéquipiers de Force India, Sergio Perez et Esteban Ocon, soient entrés en collision au 30e tour, la voiture de sécurité a été appelée pour des débris sur la piste, ce qui a fait exploser la course.

Cinq secondes seulement séparaient les cinq premiers pilotes, avant que Hamilton et Vettel ne se détachent du peloton.

L'Allemand a alors commencé à mettre la pression sur Hamilton, mais une conduite sans faille a fait en sorte qu'un véritable défi pour la première place ne s'est jamais concrétisé.

"C'était vraiment intense. J'attendais que Lewis fasse une erreur mais il ne l'a pas fait", a déclaré Vettel après la course. "J'étais trop près au moment du redémarrage.

Malgré les nombreux points gaspillés à Spa, la quatrième place de Force India au classement ne semble pas menacée, mais le directeur des opérations, Otmar Szafnauer, a confirmé qu'il n'autoriserait plus Perez et Ocon à courir, confirmant qu'ils suivraient dorénavant les ordres de l'équipe.

Un Ocon indigné a déclaré à Sky Sports qu'il allait maintenant discuter avec Perez.

"Il m'a poussé dans le mur à 300 km/h, au péril de ma vie, sans aucune raison. Il est censé être un professionnel", a déclaré le Français.

"Je lui dirai la vérité, je n'aurai pas peur de lui. S'il faut des mots d'homme, il y en aura".

Max le fou

Max Verstappen, visiblement frustré, a été contraint à l'abandon pour la sixième fois en 12 courses cette saison, ce qui l'a amené à s'interroger sur la fiabilité de sa voiture.

Né en Belgique, le pilote néerlandais a salué des hordes de fans vêtus d'orange qui avaient voyagé pleins d'optimisme depuis la Hollande voisine.

Cet optimisme a rapidement disparu - tout comme la "chair de poule" de Verstappen avant la course - lorsque la voiture de l'adolescent a rendu l'âme après seulement neuf tours.

Verstappen a déclaré à Sky Sports qu'il ne pouvait pas supporter "trop" d'autres abandons avant de réfléchir à son avenir chez Red Bull.

"Frustré, déçu et vraiment pas heureux", a-t-il déclaré. "Pour une équipe de premier plan, cela ne peut pas arriver. Au début, on peut dire que ce n'est pas de chance, que ce sont des choses qui arrivent.

"Mais si cela se reproduit pour la sixième fois cette année, on ne peut plus parler de malchance. Les fans achètent des billets très chers pour venir voir la course et au bout de huit tours, c'est fini.

"C'est aussi très démotivant parce que vous travaillez dur tout le week-end, vous faites de bonnes qualifications et vous attendez la course avec impatience, mais vous abandonnez au bout de huit tours. Je ne sais pas quoi dire - c'est une année très difficile.

Cependant, l'histoire a été différente pour Daniel Ricciardo, le coéquipier Red Bull de Verstappen, qui a effectué un redémarrage scintillant après la voiture de sécurité pour bondir de la cinquième à la troisième place et monter sur la dernière marche du podium.

Rayonnant d'une oreille à l'autre, l'Australien a orchestré les fans qui regardaient en contrebas, entraînant la foule dans une série de vagues mexicaines.

"Je savais qu'on nous avait donné une petite opportunité, alors c'était bien d'en profiter avec Valtteri à la relance", a-t-il déclaré.

