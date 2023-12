Faits marquants

GP d'Autriche : Valterri Bottas s'appuie sur un départ canon pour remporter sa deuxième victoire de la saison

Valtteri Bottas remporte le GP d'Autriche

Sebastian Vettel termine deuxième

Vettel a 20 points d'avance sur Lewis Hamilton

Bottas, en pole au volant de sa Mercedes, a surpris ses rivaux en s'élançant de la grille sur le circuit Red Bull Ring, ce qui a poussé Vettel à affirmer qu'il avait sauté le départ.

Mais un examen par les commissaires a permis au Finlandais Bottas de remporter sa deuxième victoire de la saison et de relancer ses espoirs de titre.

Son coéquipier Hamilton, gêné par une pénalité de cinq places sur la grille pour un changement de boîte de vitesses, est passé de la huitième à la quatrième place, mais Vettel a désormais 20 points d'avance sur Bottas, qui est troisième, avec 35 points de retard après huit courses sur 19.

Ricciardo constant

Daniel Ricciardo a décroché le dernier podium pour l'équipe locale Red Bull, en tenant tête à Hamilton dans une course qui s'est animée dans les derniers tours.

Il s'agit du cinquième podium consécutif pour l'Australien et d'une consolation pour son équipe après que Max Verstappen a été contraint à l'abandon après une chute précoce qui a également exclu Fernando Alonso dans sa McLaren.

L'as de Ferrari Vettel a fait une tentative tardive pour la victoire, réduisant l'écart sur Bottas, qui dominait auparavant, à seulement une demi-seconde après avoir changé de pneus super-tendres pour son deuxième relais.

"Je n'avais besoin que d'un tour de plus", a-t-il déclaré.

Bottas a déclaré qu'il avait une énorme ampoule sur son pneu et qu'il était soulagé de remporter une course qu'il contrôlait depuis le début.

"C'est seulement la deuxième victoire de ma carrière. Je pense que c'était le début de ma vie", a-t-il déclaré.

Après la course controversée de Bakou il y a deux semaines, où Vettel a été pénalisé pour avoir percuté Hamilton, la course autrichienne a été relativement exempte d'incidents, les deux rivaux étant séparés en raison de la position de départ de Hamilton.

Un week-end difficile

Hamilton, qui a souffert de problèmes de tenue de route avec sa Mercedes, a manqué le podium lors de quatre des six dernières courses et a affiché une mine déconfite lors des interviews d'après-course.

"Le week-end a été difficile", a-t-il déclaré à Sky Sports.

Il tentera de changer la donne devant son public lors du Grand Prix de Grande-Bretagne la semaine prochaine.

Kimi Raikkonen a terminé à une lointaine cinquième place au volant de la deuxième Ferrari, tandis que Romain Grosjean a obtenu une excellente sixième place pour Haas.

Sergio Perez et Esteban Ocon ont terminé septième et huitième pour Force India, tandis que Felipe Massa (Williams) et le jeune Canadien Lance Stroll ont complété les positions dans les points.

Source: edition.cnn.com