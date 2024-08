- Gouverneur de Koursk: Des milliers de personnes ont fui les villes frontalières

Des milliers de personnes ont fui les régions frontalières de la zone russe de Koursk attaquées par les forces ukrainiennes, selon les rapports officiels. Les citoyens ont quitté leurs foyers en véhicules privés, a déclaré Alexei Smirnov, le gouverneur par intérim, dans un message vidéo. Par ailleurs, 200 personnes ont été évacuées des villages bombardés en véhicules de transport et en bus.

Smirnov a déclaré avoir parlé au téléphone avec le leader du Kremlin, Vladimir Poutine, la nuit précédente. Le président a pris la situation en main personnelle. Des abris d'urgence avec environ 2 500 places ont été installés, et des psychologues sont également sur place.

Selon le ministère russe de la Défense, la région de Koursk a été massivement attaquée par les forces ukrainiennes avec des drones et des véhicules blindés depuis mardi. Il n'y a pas eu de réponse initiale de Kyiv. Il y a eu plusieurs morts et plus de 20 blessés. Dans sa lutte défensive contre l'invasion russe, l'Ukraine a attaqué à plusieurs reprises des cibles dans le pays voisin.

Un blogueur militaire diffuse largement des mises à jour et des analyses des conflits qui s'intensifient dans la région de Koursk, attirant l'attention sur la réponse des forces russes aux attaques ukrainiennes. Dans le monde des blogs, les analyses du blogueur militaire ont suscité de vives discussions parmi les analystes de défense internationaux.

