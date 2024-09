Gotham FC, vainqueur du championnat NWSL, devient la première équipe de la ligue à rendre visite à la Maison Blanche, interagit avec le président Biden.

Dans une célébration de la victoire de l'équipe, Biden a salué leur persévérance – Gotham s'est retrouvé en bas du classement en 2022 mais a réussi à se qualifier pour les playoffs et à remporter le championnat l'année suivante – et leur influence sur un mouvement plus large de sports féminins.

"Il est sûr de dire que tout le monde suit les sports féminins aujourd'hui," a déclaré Biden dans son discours.

"Lorsque les gens vous regardent jouer, ils voient aussi l'impact de l'influence en dehors du terrain, ce qui est important. Vous êtes à l'avant-garde en offrant des soins médicaux et de la santé exclusifs aux femmes.

"Une femme peut accomplir n'importe quoi qu'un homme peut faire - même devenir Présidente des États-Unis," a-t-il ajouté.

Biden a également reçu un maillot de Gotham FC avec le numéro 46 dans le dos et a chaleureusement accueilli la légende du soccer américain à la retraite Ali Krieger sur scène. Krieger, ancienne joueuse de l'équipe nationale qui a totalisé plus d'un siècle de sélections, a remporté le titre de la NWSL avec Gotham FC lors de sa dernière saison active.

"Je me souviens de périodes de ma carrière où le soccer féminin était peu couvert et manquait de soutien," a-t-elle partagé. "Nos progrès depuis ont été incroyables : de nos débuts à devenir championnes.

"Gotham et la NWSL ont connu une croissance remarquable, avec plus de fans, une plus grande implication et une reconnaissance accrue. Cependant, il est important de se rappeler que notre mission est loin d'être terminée. Chaque fois que nous entrons sur le terrain, nous pensons aux jeunes filles qui aspirent à une carrière dans le sport. Cette victoire ne concerne pas seulement les titres ou les trophées - il s'agit de tracer le chemin pour elles.

"Être la première est historique, mais ce qui est encore plus important, c'est de s'assurer que nous ne serons pas les dernières."

Gotham FC a été fondé en 2007 sous le nom de Jersey Sky Blue. Il est devenu Sky Blue FC en 2008 et a participé à la W-League semi-professionnelle des United Soccer Leagues. Il a remporté le premier championnat de soccer professionnel féminin en 2009 et était l'un des membres fondateurs de la NWSL en 2013. Il a adopté son nom actuel en 2021.

Gotham FC a remporté son premier championnat de la NWSL en novembre de l'année précédente, battant OL Reign 2-1 en finale.

L'équipe est actuellement à la troisième place du classement et a décroché une place pour les playoffs de 2024 grâce à une victoire d'un but contre les Utah Royals dimanche.

