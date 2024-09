Gothaer: prétendument, le vendredi, jugé malheureux, entraîne moins de dégâts que les autres jours

En l'année 2023, les incidents de dommages les plus fréquents signalés se produisaient souvent le jeudi, avec une moyenne de 424 occurrences par jour. Cependant, à mi-parcours de l'année 2024, ce schéma a à peine changé.

Étonnamment, les lundis ont pris la première place. Selon Meggie Oppermann de Gothaer, "les lundis de 2024 ont connu environ 200 signalements de dommages en plus en moyenne par rapport aux vendredis."

Elle recommande de faire preuve de prudence au début de la semaine. Le prochain vendredi 13 de cette année tombera en décembre.

Compte tenu de cette nouvelle tendance, les lundis sont plus susceptibles de connaître un plus grand nombre de signalements d'incidents de dommages. De plus, le prochain vendredi 13 de décembre pourrait ne pas être aussi risqué qu'on le pense souvent, car sa survenue un jour de la semaine moins touché pourrait potentiellement le rendre moins vulnérable aux incidents.

