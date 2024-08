- Gosens quitte l'Union Berlin dans ce contexte.

Il est confirmé que Robin Gosens quitte 1. FC Union Berlin après une seule saison et retourne en Italie. Cette information a été partagée par Horst Heldt, le directeur sportif du football de l'Union, avant le match à domicile contre FC St. Pauli sur DAZN. "Jusqu'à 16h10, j'étais convaincu que Robin jouerait aujourd'hui. Ensuite, nous avons reçu la nouvelle et nous avons réussi à nous adapter", a décrit Heldt la situation de l'après-midi du vendredi. Les détails sur le nouveau club de Gosens et les modalités du transfert ont été gardés secrets par Heldt. Il se murmure qu'il pourrait rejoindre AC Florence.

Les Berlinois ont également annoncé un nouveau renfort en soirée. L'attaquant serbe Andrej Ilic (24) rejoint l'équipe en prêt des champions de la Ligue des champions française, OSC Lille. Comme à leur habitude, les Berlinois n'ont pas communiqué le montant du transfert ou la durée du contrat dans leur annonce.

Gosens aurait exprimé son souhait de partir pour des raisons personnelles, Heldt ayant déclaré : "Nous comprenons". Cependant, la rapidité de la décision était "loin d'être idéale". Gosens a passé une visite médicale dans la capitale vendredi pour accélérer le transfert avant la date limite.

Il se dit que le montant du transfert est de 7,5 millions d'euros. Selon le spécialiste des transferts Fabrizio Romano, l'accord prévoit une obligation pour les Italiens de payer 7,5 millions d'euros. L'Union avait déboursé 13 millions d'euros pour Gosens l'année dernière, un record pour les Berlinois.

Les spéculations sur le désir de Gosens et de sa famille de retourner en Italie circulaient depuis longtemps. Il a joué pour Atalanta Bergamo et Inter Milan entre 2017 et 2023.

Récemment, il semblait que l'ailier resterait avec les Iron Ones. Le nouveau coach Bo Svensson était très satisfait de Gosens. En fait, Gosens a également participé à la séance d'entraînement du matin. Cependant, un changement dans les négociations lors des dernières heures de la fenêtre de transfert a entraîné un revirement.

L'Union a déjà engagé Tom Rothe de Borussia Dortmund pour remplacer Gosens sur le côté gauche. Le nouveau joueur, qui a aidé Holstein Kiel à obtenir une promotion en Bundesliga la saison dernière, a été immédiatement aligné lors du match contre l'autre promu de Hambourg.

Au lieu de participer aux compétitions européennes, l'Union doit maintenant faire face à des combats pour éviter la relégation. Gosens, qui a marqué sept buts en 37 matchs la saison dernière, était le meilleur buteur de l'Union, mais n'a pas réussi à répondre aux attentes du club ou aux siennes propres. L'Union a été éliminée rapidement de la Ligue des champions et a même dû lutter contre la relégation en Bundesliga. Le joueur de 30 ans n'a pas réussi à stabiliser l'équipe.

La saison décevante a eu des conséquences désastreuses pour Gosens. La lutte contre la relégation lui a finalement coûté une place dans l'équipe allemande de l'EM. D'un autre côté, Florence s'est qualifiée pour le tour de groupe de la Ligue Europa Conférence jeudi, offrant à Gosens une autre chance de jouer à l'international.

Après le départ de Robin Gosens de 1. FC Union Berlin, il se murmure que son nouveau club pourrait être AC Florence de la Bundesliga allemande. Le transfert de Gosens à AC Florence pourrait renforcer leur attaque, compte tenu de son impressionnant palmarès de buteur en Bundesliga la saison dernière.

Lire aussi: