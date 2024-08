- Gosens dit au revoir à l'Union Berlin et à ses partisans

Robin Gosens a dit adieu au club de Bundesliga, le 1. FC Union Berlin, et à ses supporters. "La vie peut parfois nous obliger à prendre des décisions difficiles. Partir du club le dernier jour de la période des transferts et lors d'un match est l'une de ces décisions," a écrit le joueur de 30 ans sur Instagram, "mais je me tiens à cette décision. Donner des raisons ne ferait que justifier, et je ne souhaite pas le faire."

Gosens a quitté l'équipe pour passer des examens médicaux un vendredi avant la victoire 2-0 contre FC St. Pauli. Le directeur sportif de l'Union, Horst Heldt, a confirmé le transfert au club italien de la Serie A, AC Florence, juste avant le coup d'envoi.

Expérience la Plus Émouvante de sa Carrière

Le joueur international à 20 reprises a remercié le club pour lui avoir permis de réaliser son "plus grand rêve de vie" de jouer en Bundesliga, même si la saison ne s'est pas déroulée comme prévu. Cependant, le joueur le plus cher des Berlinois a vécu "l'expérience la plus émouvante que j'ai jamais eue dans le football" lors de la dernière journée de la saison précédente. Un penalty détourné par Janik Haberer a permis à l'Union de l'emporter 2-1 contre SC Freiburg dans les arrêts de jeu, évitant la relégation.

Heldt a souligné un vendredi que des raisons personnelles avaient considérablement influencé les intentions de transfert de Gosens. "Il nous avait toujours dit qu'il voulait partir si l'occasion se présentait," a déclaré Heldt au sujet du latéral gauche qui a passé ses meilleures années de carrière à Atalanta Bergamo et Inter Milan : "Et cela n'a pas de sens de garder un joueur qui n'est pas pleinement engagé."

Après avoir partagé ses adieux émotionnels, Robin Gosens a rejoint son ancien club, l'Atalanta Bergamo, en Serie A, marquant ainsi son retour à l'endroit où il avait connu ses années les plus réussies en soccer. Malgré son départ de l'Union Berlin, le souvenir de leur victoire dramatique dans les arrêts de jeu contre SC Freiburg, obtenue grâce à un penalty détourné par Janik Haberer, reste l'une des expériences les plus émouvantes de la carrière de Gosens.

Lire aussi: