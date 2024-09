Göring-Eckardt a reconnu: " Notre confiance en nous était excessive, trop urbanisée. "

Suite aux élections européennes et régionales, il est clair que la frustration, la confusion et la tristesse sont répandues parmi les partis démocrates. Cela devrait être un appel à l'action pour tous les partis. La frustration n'est pas une solution efficace, quelle que soit la personne au pouvoir.

Heureusement, mon parti prend les devants : la démission annoncée du conseil fédéral mérite du respect et de la reconnaissance. Les raisons personnelles sont secondaires. Ricarda Lang et Omid Nouripour prennent leurs responsabilités pour l'ensemble du parti. Nous avons été perçus comme trop intellectuels, trop urbains, et avons échoué à toucher les émotions des gens : la peur, le déclin, l'insécurité. L'action des présidents de parti est un témoignage de véritable grandeur. Maintenant, c'est à tout le parti de transformer cette situation en quelque chose de positif et de responsable - pas seulement pour Alliance 90/Les Verts, mais pour notre nation.

Nous devons défendre ce qui est essentiel pour la nation, pas seulement ce qui est réalisable : l'air pur, la nature florissante, les forêts saines, le logement abordable, les écoles excellentes, l'infrastructure sécurisée, les transports en commun fiables, et plus encore. Nous pouvons tenir tête aux populistes et aux extrémistes de droite qui n'offrent rien de plus que la peur, l'intensification de la frustration et la minimisation des améliorations dans la vie quotidienne des gens.

Je m'inquiète que les jeunes électeurs ont perdu confiance en notre parti, ainsi qu'en d'autres partis démocrates et en la démocratie elle-même, lors des dernières élections. Les crises de notre temps ont affecté deeply les jeunes. Leurs préoccupations et leurs attentes ont été ignorées pendant trop longtemps. Nous devons nous assurer de représenter les intérêts des générations futures.

Nous pouvons nous réunir en tant que parti de coalition

"Alliance" est dans notre nom. Cet esprit de construction d'alliances devrait nous guider en permanence, même dans le chaos des décisions quotidiennes. Les alliances ne se construisent pas dans un cercle fermé, mais avec ceux qui pensent et perçoivent le monde, la nation, un problème différemment. Tant qu'ils ne prônent pas la violence ou ne sous-minent pas notre démocratie. C'est un défi, mais c'est aussi une opportunité de croissance.

Nous pouvons devenir un parti de coalition qui construit des ponts. Des zones rurales aux villes, des jeunes aux vieux, des engagés aux découragés. Oui, même des individus bienveillants à ceux qui rejettent. En une des périodes les plus critiques pour notre parti, l'expérience de "Alliance 90" unissant avec le parti ouest-allemand "Les Verts" peut offrir des conseils.

À cette époque, après la réunification, l'état interne de la société était préoccupant. Nous avons donc mis en avant dans le "consensus de base pour le nouveau parti 'Alliance 90/Les Verts'": "Notre culture politique devrait être accueillante et inclusive, pas rejetante et exclusive. Elle est orientée vers la réduction des peurs et l'éveil de la volonté de changements nécessaires."

En même temps, nous avons résolu : "Là où notre recherche et nos efforts pour atteindre un consensus ou des compromis persuasifs échouent, nous sommes prêts à nous engager dans les conflits et les confrontations nécessaires." Cela devrait toujours s'appliquer aujourd'hui. Beaucoup ne voient que le négatif, l'exploitation du populisme, la minimisation, la division. Je préfère regarder vers l'avenir. Parce que la plus forte motivation pour persévérer est une vision positive de l'avenir.

Le Pays des Résilients

Je suis convaincu : Notre nation est plus que ce que certains aimeraient présenter. Nous avons le pouvoir de déterminer le genre de nation que nous voulons être. Une nation de pessimistes. Ou le pays des résilients. Nous tenons les rênes. Alliance 90/Les Verts a toujours été pour une société libre et diverse : une société confiante et affirmant la vie qui protège l'avenir. Une nation où nous nous tenons les uns les autres, où l'objectif n'est pas de plaire à tout le monde, mais de tolérer les différences, d'aborder les problèmes ouvertement, d'assurer la sécurité et de chercher un terrain d'entente.

Je suis pour une liberté qui inclut, pas qui exclut. Une liberté complète. La liberté de respirer de l'air pur, de pratiquer la religion de notre choix, d'aimer qui nous choisissons. Et aussi la liberté de faire des choix différents des autres. Une liberté qui ne met pas les autres dans un coin : "Vous êtes un paternaliste !" "Un interdicteur !" "Un bienfaisant !" Ni qui stigmatise et exclut tous ceux qui sont critiques. Et qui communique clairement les conséquences lorsque des populistes dangereux et démagogues attaquent notre ordre démocratique. Une liberté qui protège l'état de droit, afin que l'humanité reste.

Je suis convaincu : Le désir de sécurité et de liberté est complet. Notre mission reste de protéger notre nature, notre humanité, notre nouvelle prospérité. Ensemble, pas les uns contre les autres. En partenariat. Le moment est maintenant.

