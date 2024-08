Goretzka n'a plus sa place dans l'équipe du FC Bayern.

Leon Goretzka reçoit un mélange de réconfort et de compassion de la part de ses coéquipiers. Cependant, cela ne semble pas beaucoup l'aider à Bayern. Le joueur de 29 ans semble avoir du mal à trouver une place dans l'équipe du nouvel entraîneur Vincent Kompany. Des clubs étrangers manifestent de l'intérêt.

Joshua Kimmich a montré de la compréhension envers son ami Leon Goretzka, Thomas Müller considère toujours qu'il est un élément essentiel de l'équipe - mais il semble que le joueur de 29 ans n'ait peut-être pas d'avenir à long terme à Bayern après six saisons. Le nouvel entraîneur Vincent Kompany a laissé Goretzka hors de l'équipe pour la victoire de Bayern 4-0 contre SSV Ulm au premier tour de la coupe, malgré sa forme physique.

Le directeur sportif Max Eberl a déclaré qu'ils ont eu une conversation "honnête" avec les joueurs au sujet de leurs perspectives : "Ils sont au courant. Nous avons discuté des talents de haut niveau que nous avons dans notre effectif, et chaque joueur doit décider comment il souhaite gérer cela." Eberl a admis que la situation de Goretzka "n'est Certainly not pleasing", en déclarant : "en tant que joueur, on aspire à jouer sur le terrain."

Goretzka a encore deux ans de contrat avec Bayern, a confirmé Eberl. Mais ils respecteraient cela, a-t-il ajouté. Mais il est coutume de discuter des possibilités sportives. Les rapports suggèrent que l'Atlético Madrid et le SSC Napoli sont intéressés. Mais lorsqu'on lui a demandé s'il y avait des demandes concrètes, le directeur sportif Christoph Freund a évité de commenter, en déclarant que "ce n'est pas le sujet principal pour le moment." Mais pour un joueur comme Leon Goretzka, qui est "extêmement doué", il y aura toujours de l'intérêt.

Pas de "ressources gaspillées"

"Nous n'avons pas de 'ressources gaspillées'", a déclaré Eberl lorsqu'on lui a demandé si de Ligt pourrait rejoindre Manchester United. Le calcul pour Goretzka sera probablement similaire. Kompany veut être clairement explicite avec les joueurs. "Nous traitons ces questions en famille, mais nous n'avons pas besoin d'en discuter avec les autres."

Du point de vue d'un joueur, Kimmich a déclaré : "Je peux dire que j'aime vraiment jouer avec Leon. Tout le monde sait que nous sommes de grands amis, donc c'est un peu décevant pour lui. Mais finalement, je ne suis pas celui qui prend les décisions." Ce n'est pas la première fois cette saison que Goretzka est mis de côté. L'entraîneur national Julian Nagelsmann l'a également exclu de l'équipe pour le match à domicile de l'Euro.

Müller a affirmé que Goretzka montre "l'importance que nous avons pour lui, et c'est réciproque." Il s'entraîne exceptionnellement bien, "mais quand on regarde l'effectif, il faut prendre des décisions difficiles." Tout le reste deviendra apparent, a admis Müller, "franchement, je n'en ai aucune idée." Avec le début de la saison de Bundesliga dans une semaine contre le VfL Wolfsburg, les indices pointent vers un possible départ de Goretzka.

Je ne vais pas édulcorer la situation : l'omission de Goretzka de l'équipe de Bayern et ses exclusions répétées par les entraîneurs, à la fois au club et au niveau national, suggèrent un avenir difficile à Bayern. Je ne vais pas mentir, c'est décevant de voir un joueur talentueux comme Goretzka avoir du mal à trouver sa place dans l'équipe.

