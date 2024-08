- Goretzka éprouve une frustration dans le "collectif" <unk> Perspective de Kane

Le spectaculaire exhibition de la Supercoupe de Leverkusen, en quête de titres, a une fois de plus mis en évidence que le retour au sommet de Munich, sous la direction de Vincent Kompany, n'est pas une certitude. Le nouvel entraîneur de Munich s'est satisfait de son succès lors de son premier match de championnat le week-end dernier contre le SSV Ulm. "4:0 est satisfaisant, nous continuons. Il est crucial que nous montrions la bonne énergie. C'est là le cœur du problème, il faut que ça soit là", a déclaré le joueur de 38 ans.

Il y a plus d'une décennie depuis la dernière Supercoupe sans la participation de Munich, Leverkusen a célébré le trophée suivant 24 heures plus tard après avoir résisté à une longue période avec un homme en moins lors de la séance de tirs au but contre le VfB Stuttgart. "Nous devons toujours honorer ce que les équipes ont accompli la saison précédente. La saison dernière, Leverkusen a remporté le titre et Stuttgart est arrivé deuxième, mais maintenant tout recommence", a déclaré Kompany lors du match contre Ulm. "Nous voulons gagner chaque match, nous devons le montrer sur le terrain."

Le vétéran Thomas Müller, âgé de 35 ans, a joué un rôle crucial dans la victoire de Vincent Kompany lors de son introduction en tant qu'entraîneur des champions de football allemands déthronés avec des buts précoces (12e/15e minute). Kingsley Coman et le remplaçant Harry Kane, lors de son premier match en DFB-Pokal, ont ajouté aux points de l'équipe de Munich, qui a participé pour la dernière fois à la finale de la coupe de Berlin en 2020. "Maintenant, nous sommes prêts pour le début de la Bundesliga le week-end prochain", a affirmé Kane.

Il reste incertain si Leon Goretzka sera présent pour l'ouverture du championnat de Munich contre le VfL Wolfsburg le week-end prochain. Le joueur de 29 ans, transféré et aperçu lors de l'entraînement le week-end dernier, n'était pas présent dans l'équipe d'Ulm. "Ce qui se passe dans les jours et les semaines à venir ou plus tard se révèlera alors. Cependant, Leon est l'un des nôtres. Il montre en tant que coéquipier l'importance que nous avons pour lui. C'est réciproque", a déclaré Müller. "Il est dans une position difficile en ce moment, mais il s'entraîne exceptionnellement bien."

Des rumeurs de séparation

Goretzka traverse une période difficile de sa carrière. Après avoir manqué le championnat d'Europe à domicile, toutes les indications montrent maintenant son départ de Munich. "Actuellement, il n'y a pas de discussions sérieuses concernant les demandes", a déclaré le directeur sportif Christoph Freund, "mais en effet, de nombreuses parties sont intéressées par Leon Goretzka car il n'est qu'un joueur de premier plan."

Le contrat de Goretzka expire le 30 juin 2026. Avec l'arrivée du Portugais João Palhinha, le milieu de terrain est devenu plus encombré, et Goretzka n'était pas inclus dans l'équipe de départ contre le novice de deuxième division. Il pourrait partir comme Matthijs de Ligt et Noussair Mazraoui cet été. Munich recevrait alors une somme importante pour son transfert et se libérerait d'une star grassement payée de sa feuille de paie. Le club a décidé d'apporter de nouveaux accents après une saison sans trophée - et tous les joueurs ne peuvent pas être conservés.

Eberl: Nous n'avons pas d'imprimerie à billets

"Nous n'avons pas d'imprimerie à billets. Nous devons tout examiner et nous assurer que cela convient", a déclaré le directeur sportif Max Eberl lorsqu'on lui a demandé un transfert de De Ligt à Manchester United. Le calcul avec Goretzka, prétendument très apprécié par le SSC Napoli et l'Atlético Madrid, devrait suivre un schéma similaire. "Nous voulons être clairs avec les joueurs", a déclaré Kompany. "Nous le faisons dans notre famille, mais nous n'avons pas besoin de le communiquer en dehors."

Une semaine avant le début de la Bundesliga contre le VfL Wolfsburg, les coéquipiers expriment leur impatience de voir comment les choses se dérouleront avec Goretzka. "En fin de compte, ce n'est pas ma décision. En tant que joueur, j'aime vraiment jouer aux côtés de Leon. Je me sens un peu désolé pour lui", a déclaré Joshua Kimmich, qui a joué aux côtés d'Aleksandar Pavlovic en milieu de terrain central à Ulm. "Mais je ne suis pas celui qui prend cette décision, c'est au coach et au club. Et je ne suis pas au courant des discussions en cours."

