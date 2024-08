- Goretzka doit se battre: "situation de forte concurrence"

Leon Goretzka (29 ans) a du pain sur la planche à Bayern Munich. Le joueur international allemand, comme Joshua Kimmich (29 ans), affronte désormais une rude concurrence en milieu défensif avec l'arrivée du nouveau signing Joao Palhinha (29 ans). Goretzka a manqué le dernier match de préparation de Bayern contre le club autrichien de WSG Tirol en raison de blessures aux hanches, tandis que Kimmich a été reposé lors de la victoire 3-0 et a regardé depuis les tribunes en tenue civile. Le joueur international portugais Palhinha, quant à lui, a fait ses débuts en tant que titulaire et a marqué son premier but pour l'équipe de Munich.

"Palhinha s'adapte très bien, c'est un vrai professionnel. Nous sommes ravis de l'avoir avec nous", a déclaré le directeur sportif Christoph Freund. Palhinha, qui a rejoint Bayern cet été après une deuxième tentative de Fulham pour environ 46 millions d'euros, a déclaré : "C'est toujours spécial quand vous marquez. Je suis fier et j'apprécie mon temps ici." Il est censé apporter de la stabilité au milieu de terrain de Bayern.

Hamann pense que le départ de Goretzka est possible

Goretzka porte le maillot de Bayern depuis six ans et a un contrat jusqu'à l'été 2026. Il n'a pas l'air de planifier un départ soudain, préférant se battre pour sa place sous le nouveau coach Vincent Kompany, tout comme il l'a fait l'été dernier sous son prédécesseur Thomas Tuchel. "Il y a une forte concurrence dans l'équipe, mais Leon donne tout. C'est un vrai professionnel", a déclaré Freund, qui n'a pas été sélectionné par le sélectionneur de l'équipe nationale Julian Nagelsmann pour les Euros.

L'expert de Sky Dietmar Hamann pense que le départ de Goretzka est possible. "Il n'a pas joué assez bien ces dernières années pour être considéré comme indispensable. Avec le transfert de Palhinha et Kimmich prévu pour jouer au milieu sous Kompany, les signes pointent vers une séparation", a déclaré l'ancien joueur national à l'agence de presse allemande. "La grande question est de savoir s'il y a un marché pour lui."

