Google et X sont en retard sur leurs pairs pour ce qui est de la prise en charge des images explicites non consensuelles, selon les législateurs

La lettre critique presque une dizaine d'entreprises technologiques pour leur absence de participation à deux programmes qui facilitent la demande de retrait d'images et de vidéos explicites non consenties sur internet.

Ces programmes sont volontaires, mais ils comptent déjà d'autres géants d'internet, tels que Meta, Snap, TikTok et PornHub, parmi leurs participants. Et cette lettre intervient alors que les responsables politiques et les dirigeants technologiques font face à la pression pour faire plus pour lutter contre les images sexuelles non consenties, parfois appelées porno vengeance, surtout que l'intelligence artificielle facilite leur création et leur diffusion.

Cette année seule, des femmes du monde entier ont été ciblées par des images pornographiques générées par l'IA, allant de la pop-star Taylor Swift à des lycéennes. Et tandis que neuf États américains ont actuellement des lois contre la création ou le partage d'images deepfake non consenties, il n'y en a pas au niveau fédéral - limitant les options pour les victimes de ce type de harcèlement qui souhaitent obtenir de l'aide ou de la responsabilité.

La lettre de vendredi, exclusive à CNN, est adressée aux dirigeants de 11 entreprises technologiques : X, la société mère de Google Alphabet, Amazon, Match, Zoom, Pinterest, Discord, OpenAI, Twitch, Microsoft et Patreon.

Elle les invite à rejoindre le programme "Take it Down" du National Center for Missing and Exploited Children, qui aide à retirer des plates-formes en ligne les images ou vidéos nudes ou explicitement sexuelles d'enfants, ainsi que l'initiative "StopNCII" de la Revenge Porn Helpline, qui aide les adultes à retirer les images explicites partagées en ligne sans leur consentement. Les deux programmes permettent aux utilisateurs de créer un code numérique unique pour une image qu'ils souhaitent retirer, que les plates-formes participantes peuvent ensuite utiliser facilement pour rechercher leur site et retirer l'image.

"En augmentant la participation à ces programmes, les entreprises peuvent prendre des mesures concrètes pour mettre fin à l'impact dévastateur que l'intimité non consentie a sur la vie, la carrière et la famille de ceux qui en sont affectés", indique la lettre. Cette lettre a été initiée par la sénatrice démocrate Jeanne Shaheen et le sénateur républicain Rick Scott, et cosignée par huit autres sénateurs.

La plupart des entreprises mentionnées dans la lettre ont des politiques contre la création ou le partage d'images explicites non consenties et, dans certains cas, proposent leurs propres moyens pour que les utilisateurs signalent ou demandent le retrait de ce type de contenu. Google a également récemment annoncé son intention de maintenir ce type de contenu éloigné des résultats de recherche.

Mais l'avantage de rejoindre le groupe est que les utilisateurs n'ont besoin de soumettre qu'une seule demande de retrait qui est dirigée vers toutes les plates-formes participantes, plutôt que de contacter chaque entreprise individuelle

