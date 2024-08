- Google est en train de faire un nouveau smartphone avec AI

Google mise sur les fonctionnalités d'IA pour ses nouveaux smartphones Pixel. Le logiciel peut résumer le contenu des e-mails et des appels téléphoniques, ou suggérer du texte. Le logiciel d'IA de Google est censé fonctionner en douceur et en toute sécurité sur ses propres appareils. Selon le directeur des appareils Rick Osterloh, qui a présenté le modèle Pixel 9 au siège de l'entreprise à Mountain View, la société utilise des décennies d'investissement dans l'IA pour cela.

Certaines des nouvelles fonctionnalités d'IA seront exclusives aux appareils Pixel, comme la capacité d'extraire et de traiter des informations à partir de captures d'écran. D'autres innovations seront également disponibles sur les smartphones Android d'autres fabricants, notamment l'assistant vocal Gemini Live qui peut dialoguer avec les utilisateurs.

Le Pixel 9 sera disponible en quatre versions : un modèle standard, une variante Pro renforcée avec deux tailles d'écran, et le Pro Fold, qui dispose d'un écran pliable. Les acheteurs des modèles Pro bénéficieront d'un abonnement d'un an à Gemini Live.

Osterloh a souligné que Google souhaite répondre à la question clé concernant l'IA : "Que peut faire l'IA pour moi ?" La société concurrence ses smartphones principalement contre Samsung et Apple. Le fabricant d'iPhone a récemment annoncé des fonctionnalités d'IA avancées qui seront déployées progressivement à partir de cet automne.

Cependant, Apple adopte une approche différente de celle de Google : son logiciel d'IA maison se concentrera sur les informations personnelles, tandis que les utilisateurs pourront compter sur le chatbot ChatGPT d'OpenAI pour d'autres questions. Contrairement à cela, Gemini de Google est conçu pour être un logiciel d'IA pour toutes les occasions.

Google développe également le système d'exploitation mobile Android, qui fonctionne sur des appareils tels que le Pixel, les smartphones Samsung et les appareils des concurrents chinois. Le système d'exploitation et l'IA sont de plus en plus liés, a déclaré Osterloh. Google fournit ainsi des fonctionnalités d'IA à ses partenaires Android comme Samsung et concurrence en même temps si elles restent exclusives à leurs propres appareils.

Fonctionnalités d'IA personnalisées

Parmi les nouvelles fonctionnalités des téléphones Pixel figure la possibilité de stocker le contenu des appels téléphoniques sous forme de texte. Google a insisté sur le fait que les données sont sécurisées et restent uniquement sur les appareils. Récemment, Microsoft a reporté une fonctionnalité d'IA qui était censée prendre des captures d'écran toutes les quelques secondes sur les ordinateurs Windows en raison de préoccupations concernant la protection des données.

De nombreuses nouvelles fonctionnalités d'IA de Google seront initialement lancées en anglais aux États-Unis et deviendront disponibles dans d'autres pays au fil du temps. Alors que Meta et Apple ont reporté le lancement de l'UE des fonctionnalités d'IA en raison du Règlement sur les marchés numériques, Google affirme ne pas avoir de tels problèmes.

