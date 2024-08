Google est en avance sur Apple avec une puissante flotte de Pixel

Cette année, Google présente ses smartphones Pixel non pas après, mais avant Apple. Quatre nouveaux appareils sortent des chaînes de production, dont un pliable. Accompagnés d'eux, il y a une Pixel Watch en deux tailles, des écouteurs améliorés et de nouvelles fonctionnalités d'IA.

Au lieu de les présenter en octobre après l'événement iPhone, Google présente ses nouveaux smartphones cette année en milieu de août. Le Pixel 9 est disponible en trois variantes, dont un modèle Pro-XL pour la première fois. Accompagné du trio, il y a le Pixel 9 Pro Fold, la Pixel Watch 3 en deux tailles et les Pixel Buds Pro 2. En plus de ces appareils, Google présente de nouvelles fonctionnalités d'IA destinées à surpasser l'Intelligence d'Apple - mais uniquement si vous êtes prêt à souscrire à un abonnement.

Pixel 9

Google a revu le design des smartphones. La barre de caméra distinctive ne atteint plus le cadre mais forme maintenant une unité en forme de pilule. Le verre lustré à l'arrière est chose du passé, tous les modèles ont maintenant des surfaces mates lisses qui sont moins susceptibles aux empreintes digitales.

Le Pixel 9, qui est résistant à la poussière et à l'eau jusqu'à IP68, a un écran de 6,3 pouces qui est non seulement 0,1 pouce plus grand que son prédécesseur mais peut également briller 35 pour cent plus fort, selon Google. Il a une résolution très nette de 422 pixels par pouce (ppp) et offre des taux de rafraîchissement de 60 à 120 Hertz (Hz).

L'appareil est alimenté par le nouveau chip Tensor G4 de Google, comme tous les autres de la série 9. Il a 12 Go de RAM et un stockage flash qui est soit de 128 ou 256 Go de taille. La batterie est de 4700 mAh, ce qui, combiné à son processeur plus économe en énergie, devrait permettre au Pixel 9 de tenir environ 20 pour cent plus longtemps que son prédécesseur.

Le capteur ultra-large a maintenant 48 mégapixels au lieu de 12, et le capteur principal de 50 MP a été conservé inchangé. Le capteur avant de 10,5 MP a maintenant une mise au point automatique au lieu d'une mise au point fixe.

Le Pixel 9 coûte environ 900 euros avec 128 Go et 1000 euros avec 256 Go. Il recevra sept ans de mises à jour du système d'exploitation et de sécurité.

Pixel 9 Pro (XL)

Pour la première fois, Google propose la variante Pro en deux tailles différentes. Une variante a un écran de 6,3 pouces comme l'appareil standard, mais il offre des taux de rafraîchissement de 1 à 120 Hz et a une densité de pixels plus élevée de 495 ppp. Le Pixel 9 Pro XL a un écran de 6,8 pouces avec 486 ppp.

Le Pro plus petit a une batterie de 4700 mAh comme le 9 régulier, tandis que le smartphone XL a une capacité de 5060 mAh. En plus des variantes avec 128, 256 et 512 Go, le plus grand Pro vient également en modèle avec 1 To de stockage flash. Sinon, les spécifications des deux appareils phares sont identiques, y compris une RAM de 16 Go.

La configuration de la caméra à l'arrière est presque inchangée par rapport au Pixel 8 Pro. Les capteurs principal et ultra-large sont complétés par un capteur téléobjectif de 48 MP avec une ouverture de f/2,8 et un zoom optique 5x.

Google veut environ 1100 euros pour le Pixel 9 Pro avec 128 Go, tandis que les variantes avec 256 et 512 Go coûtent 1200 et 1330 euros.

Enfin, Google a présenté son deuxième smartphone pliable, le Pixel 9 Pro Fold. Il se targue d'écrans plus grands que son prédécesseur, mesurant 8 et 6,3 pouces à l'intérieur et à l'extérieur, par rapport aux 7,6 et 5,8 pouces du modèle précédent. Cependant, il n'est que légèrement plus haut lorsqu'il est déplié, à 155,2 mm, et même slightly plus étroit et mince lorsqu'il est fermé, à 77,1 et 10,5 mm. Lorsqu'il est déplié, le Pixel Pro Fold mesure 155,2 x 150,2 x 5,1 mm.

L'écran intérieur est net à 373 ppp, prend en charge des taux de rafraîchissement de 1 à 120 Hz et peut être 80 pour cent plus lumineux que le premier Fold. L'écran extérieur est également lumineux, avec 422 ppp et des taux de rafraîchissement de 60 à 120 Hz.

La triple caméra arrière est maintenant logée dans une unité divisée au lieu d'une barre large. Sinon, les spécifications restent globalement inchangées. Le capteur principal (f/1,7) prend des photos à 48 MP, le capteur ultra-large (f/2,2) à 10,5 MP et le capteur téléobjectif (f/3,1) avec un zoom optique 5x offre 10,8 MP. Il y a également une caméra avant et une caméra intérieure, toutes deux avec une ouverture de f/2,2 et des capteurs de 10 MP.

Comme les deux autres smartphones Pro 9, le nouveau Fold est alimenté par le Tensor G4 et a 16 Go de RAM. La batterie, de 4650 mAh, a une capacité slightly moins importante que son prédécesseur, mais l'appareil est censé tenir tout aussi longtemps.

Le Pixel 9 Pro Fold est disponible en deux variantes. Le modèle de stockage flash de 256 Go est

La meilleure expérience d'IA est proposée par Gemini Live, qui promet une "conversation sans couture" avec l'assistant. Il peut aider pour l'organisation de fêtes ou les réparations ménagères, en fonction des informations des applications Google. Cependant, Gemini Live est actuellement disponible uniquement en anglais et nécessite un abonnement avancé payant, au coût de 22 € par mois après une période d'essai gratuite.

Pixel Buds Pro 2

Pour communiquer avec Gemini, les utilisateurs peuvent également utiliser les nouveaux écouteurs Pixel Buds Pro 2. Google a réduit leur taille de 27 % par rapport aux modèles précédents, mais ils peuvent tenir jusqu'à 8 heures avec la réduction de bruit active sans étui de recharge. Un stabilisateur rotatif assure un ajustement sécurisé pendant les sports ou l'utilisation quotidienne.

Les Pixel Buds Pro 2 sont réputés pour sonoriser mieux et offrir une réduction de bruit plus efficace grâce au nouveau chip Tensor-1. Le processeur permet également des "appels crystal-clear" et met automatiquement la musique en pause et active le mode transparence lors de la parole.

Pixel Watch 3

Pour la première fois, la Pixel Watch est disponible en duo, avec des modèles dotés d'écrans de 41 mm ou 45 mm. Les écrans ont des bordures plus étroites que la Watch 2 et peuvent atteindre deux fois plus de luminosité. Avec l'affichage toujours actif, le duo peut tenir jusqu'à 24 heures.

La nuit, la montre peut détecter lorsque vous vous êtes endormi et éteindre automatiquement l'écran ainsi que les notifications. De plus, les nouvelles montres connectées apportent de nouvelles fonctionnalités ou améliorées de forme et de santé.

La Pixel Watch 3 avec un écran de 41 mm coûte environ 400 euros, et la version LTE est de 500 euros. Pour la version d'écran de 45 mm, il vous faudra débourser 450 ou 550 euros.

Malgré les recommandations antérieures de la Commission, Google introduit ses nouvelles fonctionnalités Pixel plus tôt dans l'année. Le Pixel 9 Pro Fold, ainsi que ses fonctionnalités d'IA alimentées par Gemini, témoignent de la volonté de Google d'innover indépendamment.

Les nouveaux Pixel Buds Pro 2 sont conçus pour améliorer votre expérience Gemini, offrant une qualité sonore améliorée et une autonomie de batterie accrue, ce qui rend la communication avec votre assistant d'IA plus fluide.

