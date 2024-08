Google dit que les efforts iraniens pour pirater les campagnes présidentielles américaines sont en cours et de grande envergure

En mai et juin, un groupe de pirates informatiques lié aux Gardiens de la révolution islamique d'Iran a ciblé les comptes de messagerie personnelle d'une douzaine de personnes associées à Biden et Trump, dont des officiels actuels du gouvernement, selon un post sur le blog de Google. Et même aujourd'hui, Google observe des tentatives infructueuses des pirates informatiques iraniens pour se connecter aux comptes de personnes associées à Biden, Harris, Trump et aux deux campagnes présidentielles.

La recherche de Google s'ajoute aux preuves existantes d'une effort agressif de l'Iran pour collecter des informations liées à la campagne présidentielle de 2024. CNN et d'autres médias ont rapporté cette semaine que les pirates informatiques suspects iraniens avaient compromis le compte de messagerie personnel de Roger Stone, un opérateur républicain de longue date, dans le but d'infiltrer la campagne de Trump.

Les pirates informatiques iraniens ont réussi à pénétrer dans le compte Gmail personnel d'un "conseiller politique de haut niveau", a déclaré Google. Un porte-parole de la société a refusé de commenter lorsque nous avons demandé si ce conseiller politique était Stone ou quelqu'un d'autre. Google a transmis des informations sur l'activité de piratage aux forces de l'ordre en juillet et continue de coopérer, a déclaré la société.

Google a informé les deux campagnes qu'elle "voit une activité malveillante accrue provenant d'acteurs étatiques étrangers" et a insisté sur l'importance de "mesures de sécurité accrues pour les comptes de messagerie personnels" auprès des campagnes.

Cette histoire est en cours et sera mise à jour.

Les activités suspectes en cours révèlent un intérêt persistant de l'Iran pour la politique, témoigné par leur piratage ciblé de personnes associées à la campagne présidentielle de 2024. La potentielle compromission du compte de messagerie d'un conseiller politique de haut niveau souligne la nécessité de mesures de sécurité accrues dans les cercles politiques.

