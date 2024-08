Google accepte un accord pionnier pour financer les salles de rédaction de Californie, mais les journalistes le dénoncent comme une catastrophe.

La proposition implique un investissement de 250 millions de dollars sur cinq ans, avec Google contribuant à hauteur de 125 millions de dollars et l'État fournissant le reste. La majeure partie de ce financement sera utilisée pour soutenir les rédactions en Californie. En outre, un "coup de pouce" en intelligence artificielle sera établi pour améliorer les tâches journalistiques.

Cette évolution met fin à un projet de loi controversé, connu sous le nom de California Journalism Preservation Act, présenté par l'assemblée d'État Buffy Wicks. Ce projet de loi visait à contraindre les entreprises technologiques, telles que Google et Meta, à financer les organisations de presse pour la distribution de contenu en ligne. Le projet de loi ressemble à des lois mises en œuvre en Australie et au Canada, destinées à soutenir les entreprises de presse locales touchées par la croissance de l'industrie technologique.

Dans un communiqué, Wicks a déclaré : "À mesure que la technologie et l'innovation progressent, il est crucial que la Californie continue de plaider en faveur du rôle important du journalisme dans notre démocratie." Elle a salué l'accord comme un engagement multisectoriel pour renforcer une presse libre et dynamique, permettant aux outlets de presse locaux de persévérer dans leur travail crucial dans tout l'État.

Le gouverneur Gavin Newsom, qui s'était jusqu'alors abstenu de commenter le projet de loi, a ensuite salué l'accord, le qualifiant de "progrès significatif vers l'assurance de la survie des rédactions et le renforcement du journalisme local en Californie, en exploitant les importantes ressources de l'industrie technologique sans imposer de nouveaux impôts aux Californiens".

Les éditeurs de presse ont été confrontés à de nombreux défis ces dernières années, entraînant des licenciements massifs et la fermeture de nombreux outlets en raison de la baisse rapide des revenus publicitaires et du changement d'audience des publications traditionnelles vers les grandes plates-formes technologiques.

Il est intéressant de noter que l'accord soutient également un "National AI Innovation Accelerator", fournissant des fonds pour le développement de l'IA, une préoccupation partagée par les journalistes qui craignent que l'IA ne mette en danger leur secteur et n'alimente davantage la méfiance dans le reporting des nouvelles.

L'accord a été soutenu par l'Association des éditeurs de presse de Californie, ainsi que par la société mère de Google et OpenAI. Cependant, il a été critiqué par les syndicats de journalistes, qui avaient soutenu le projet de loi de Wicks mais avaient été exclus de l'accord.

Dans un communiqué commun, les syndicats ont déclaré : "L'avenir du journalisme ne doit pas être façonné dans des accords secrets. La Législature a tenté de réglementer les monopoles et a totalement échoué. Maintenant, nous nous demandons si l'État n'a pas fait plus de mal que de bien." Les journalistes et les travailleurs de la presse de Californie ont exprimé leur opposition à cet accord avec Google et ont condamné les dirigeants de la presse qui y ont consenti en leur nom.

L'accord a également été contesté par d'autres démocrates de la législature de Californie, tels que le sénateur de l'État Steve Glazer, qui avait proposé un projet de loi offrant des crédits d'impôt pour l'embauche de journalistes à temps plein.

