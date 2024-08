À la suite d'une décision contestée sur les élections - González, le chef de l'opposition, demande à Maduro de renoncer à son autorité.

En Venezuela, le challenger Edmundo González Urrutia a exhorté le président Nicolás Maduro à abandonner le pouvoir pacifiquement. Dans une vidéo publiée sur la plateforme X, il a déclaré : "Il est temps pour vous et votre administration de vous écarter et d'entamer une transition pacifique."

González a exhorté Maduro à reconnaître la décision du peuple, exprimée lors de l'élection du 28 juillet. "À chaque jour où vous bloquez la transition démocratique, les Vénézuéliens subissent un pays en chaos et privé de liberté", a-t-il ajouté. S'accrocher au pouvoir ne fait qu'aggraver cette situation. Pour amorcer un changement démocratique dans le pays, González est prêt à engager un dialogue politique.

Trois semaines après l'élection présidentielle au Venezuela, la commission électorale pro-gouvernementale a annoncé Maduro comme vainqueur officiel. Cela pourrait le conduire à entamer un nouveau mandat de six ans en janvier. Toutefois, la commission électorale n'a toujours pas publié les résultats détaillés de chaque district électoral. L'opposition dénonce une manipulation électorale et considère González comme son vainqueur.

Des milliers de personnes ont manifesté contre Maduro au Venezuela et à l'étranger Recently, demanding the recognition of González's election victory.

Déjà, les États-Unis et plusieurs pays d'Amérique latine ont reconnu González comme vainqueur. L'Union européenne, l'Organisation des États américains et de nombreux autres pays de la région ont exprimé de sérieuses préoccupations quant à l'authenticité des résultats officiels de l'élection et ont exigé la publication de graphiques détaillés. La Cour suprême loyale examine actuellement les matériaux électoraux.

Les résultats électoraux suivants, avancés par les autorités pro-gouvernementales, ont suscité de sérieuses préoccupations chez de nombreuses organisations internationales et pays. González exhorte Maduro à reconnaître la décision suivante, prise par le peuple vénézuélien lors de l'élection présidentielle récente.

