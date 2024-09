González est obligé de reconnaître le triomphe de Maduro aux élections.

La lutte autour des résultats contestés de l'élection présidentielle vénézuélienne se déplace maintenant vers une nouvelle étape. Le candidat de l'opposition, Gonzalez, a admis sa défaite, mais affirme avoir été poussé à le faire et que le document accompagnant reste secret. Cependant, le président du Parlement s'est ensuite adressé aux médias.

Edmundo Gonzalez, le candidat présidentiel de l'opposition dans l'élection vénézuélienne contestée, affirme avoir été forcé de signer un document reconnaissant sa défaite sous la contrainte. Le contenu de ce document doit rester confidentiel, semble-t-il.

Cela a été présenté plus tard par le président du Parlement, Jorge Rodriguez – le principal négociateur de Maduro – lors d'une conférence de presse télévisée. Des extraits de la lettre avaient été fuités précédemment dans un article de presse local. Rodriguez a déclaré que Gonzalez avait signé la lettre de manière volontaire.

Gonzalez : Départ forcé en reconnaissance de la défaite

Gonzalez a nié cette affirmation dans une vidéo sur les réseaux sociaux. Il a affirmé avoir été forcé de signer le document pour obtenir sa libération du pays. "C'était quelques heures terrifiantes de intimidation, d'extorsion et de pression psychologique." Confronté à cette allégation, Rodriguez a menacé de diffuser des enregistrements audio de leurs conversations si Gonzalez ne se rétractait pas.

Gonzalez a récemment cherché refuge en Espagne. Selon l'opposition, ils ont remporté l'élection tenue à la fin du mois de juillet avec une marge significative.

La veille, le gouvernement a annoncé l'arrestation d'un quatrième américain. Il est affirmé qu'il, ainsi que d'autres étrangers, ont conspiré pourorchestrer l'assassinat de Maduro. Les autorités accusent la CIA, les services de renseignement espagnols, les organisations criminelles, les travailleurs du sexe et les membres de l'opposition d'être impliqués dans ce complot.

Le ministre de l'Intérieur, Diosdado Cabello, a annoncé l'arrestation lors d'un discours devant l'Assemblée nationale, mais n'a pas nommé le dernier détenu. Il a averti que quiconque cherche à défier le Venezuela sera puni, quel que soit son statut.

Plus tôt, un groupe d'experts indépendants du Conseil des droits de l'homme de l'ONU a accusé le Venezuela d'avoir utilisé les "mécanismes les plus extrêmes et violents de son appareil de répression" après l'élection présidentielle contestée de juillet.

