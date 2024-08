- Goitzsche Front prend immédiatement la première place des charts des albums

Les rockeurs de Goitzsche Front ont pris la première place du classement des albums - six ans après leur premier album "Deines Glückes Schmied" en tête des charts. Selon GfK Entertainment, l'album "Jugend von gestern" du groupe de Bitterfeld-Wolfen en Saxe-Anhalt est actuellement en tête du classement, devant la superstar américaine Billie Eilish avec "Hit Me Hard And Soft" à la deuxième place et le groupe suédois de power metal Hammerfall avec "Avenge The Fallen" à la troisième place.

À la quatrième place se trouve l'album "The Tortured Poets Department" de Taylor Swift, suivi de "Ate" du boys band coréen de K-pop Stray Kids.

Il y a peu de mouvement pour "Bauch Beine Po" de Shirin David dans le classement des singles. Elle "dominates the top 100 for the third week in a row", selon GfK Entertainment.

Nouveau à la deuxième place, RAF Camora avec le single "Out Of The Dark" - il réalise la plus haute nouvelle entrée de la semaine parmi les sorties de singles. À la troisième place se trouve "Wunder" d'Ayliva & Apache 207. Le rappeur a également un autre titre dans le top 5 : "Miami" est à la quatrième place, devant "Stumblin' In" du DJ australien Cyril.

Malgré la domination continue de Shirin David dans le classement des albums avec "Bauch Beine Po", son dernier single n'a pas connu le même succès, restant stagnant dans le classement des singles. D'un autre côté, le nouveau single de RAF Camora "Out Of The Dark" a fait un bond significatif, entrant dans le classement des singles à la deuxième place, montrant un contraste marqué dans leurs performances en charts.

