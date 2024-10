Goering-Eckardt et Brantner, caractérisés par leurs yeux noirs et verts

Selon la candidate à la direction du Parti vert Franziska Brantner et la vice-présidente du Bundestag Katrin Göring-Eckardt, il y a plusieurs raisons pour lesquelles une coalition gouvernementale avec la CDU pourrait être bénéfique. Bien que les opinions au sein de l'Union soient divisées, avec le leader de la CSU Söder menaçant de veto, et le candidat à la chancellerie Merz prônant un "déplacement drastique" par rapport aux Verts, Göring-Eckardt croit qu'une coalition noir-vert au niveau fédéral pourrait être prometteuse. Elle a souligné que les Verts ont gouverné avec succès en conjonction avec des partis démocratiques dans divers modèles d'État, et qu'un changement par rapport au gouvernement avec le SPD et le FDP au niveau fédéral n'est pas à écarter.

Les coalitions correspondantes dans les États fédérés traitent efficacement des problèmes existants, a déclaré Göring-Eckardt au "Neue Osnabruecker Zeitung". "Cela peut également fonctionner au niveau fédéral", a-t-elle déclaré. "La CDU fait face à une décision importante : si Friedrich Merz et Hendrik Wüst l'emportent, ou si Markus Söder." Les prochaines élections fédérales sont prévues pour l'automne 2025.

Veto ou attendre un changement de cap ?

Le leader de la CSU Söder, qui avait précédemment apporté son plein soutien au candidat à la chancellerie CDU Merz, a ensuite menacé de veto une coalition avec les Verts au niveau fédéral. Bien que Merz écarte actuellement une telle coalition, il ne l'exclut pas pour l'avenir si les Verts sont prêts à faire des changements. Dans une interview avec le "Süddeutsche Zeitung", Merz a déclaré qu'il s'agissait d'un "déplacement drastique de la politique économique et environnementale" par les Verts. Les coalitions noir-vert gouvernent actuellement en Bade-Wurtemberg, en Schleswig-Holstein et en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, où Wüst est chef du gouvernement.

Candidate pour l'un des deux postes dans le nouveau duo de direction verte, Franziska Brantner a mis en avant la coopération réussie entre son parti et la CDU dans son État natal de Bade-Wurtemberg dans une interview avec le "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung". "Les démocrates ne devraient pas toujours supposer qu'ils ne peuvent pas travailler avec d'autres démocrates dès le départ", a-t-elle déclaré. "Nous devrions plutôt nous concentrer sur ce que nous pouvons accomplir ensemble". En Bade-Wurtemberg, le ministre-président vert Winfried Kretschmann gouverne avec une coalition verte-noire. Lorsqu'on lui a demandé au sujet du rejet de Söder des Verts, Brantner a déclaré : "Eh bien, avec Söder, cela dépend du jour et de l'heure de ce qu'il dit".

La semaine dernière, les deux coprésidents verts Ricarda Lang et Omid Nouripour ont annoncé leur démission suite à la mauvaise performance du parti lors de l'élection d'État de Brandebourg. Les observateurs s'attendent à ce que le parti se concentre de plus en plus sur son potentiel candidat à la chancellerie, le ministre de l'Économie Robert Habeck à l'avenir.

