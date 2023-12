God Forbid" revisite le scandale sexuel de Falwell du point de vue du "pool boy".

Présenté comme le "garçon de piscine" dans les premiers comptes rendus des médias, Granda et sa sœur Lilia le décrivent comme ayant été naïvement entraîné dans le style de vie branché de Jerry Falwell Jr. et de sa femme Becki, après avoir rencontré l'ancien héritier de l'université Liberty et son épouse alors qu'il servait des boissons dans un hôtel chic de Miami.

Granda a ensuite entretenu une longue relation avec Becki Falwell, affirmant que son mari était parfaitement au courant de l'arrangement et qu'il s'efforçait de créer des opportunités immobilières pour Granda, en partie pour satisfaire sa femme.

Ils avaient une étrange emprise psychologique sur moi", déclare Granda, tandis que sa sœur - se référant à ses doutes sur les actions de son frère à l'époque - affirme que lorsque des portes financières ont commencé à s'ouvrir pour lui, "j'ai pensé : "Aussi bizarre que cela ait commencé, peut-être que cela se transformera en quelque chose de bien"".

Comme le titre l'indique clairement, ce ne fut pas le cas, et toute l'histoire est compliquée par l'influence politique que Falwell exerçait en tant que leader évangélique, donnant au candidat Donald Trump un soutien crucial pendant la campagne présidentielle de 2016.

Le réalisateur Billy Corben a réalisé toute une série de documentaires sur le Sunshine State et ses excès colorés, notamment "Cocaine Cowboys" et "The U". "God Forbid" le place dans le même espace, utilisant des recréations dramatiques insolentes pour visualiser l'affaire, combinées à des interviews en voix off pour étoffer les détails.

"God Forbid" fait également des détours pour expliquer l'histoire de la fondation de Liberty par Jerry Falwell père, le rôle quelque peu inconfortable du jeune Falwell en tant que descendant de cet empire, et l'évolution plus large du mouvement évangélique autour de la question de l'avortement en tant que point de ralliement politique.

Granda est dépeint avec sympathie, avec de nombreux messages textuels ainsi que des informations de sa sœur - avec laquelle il avait partagé des détails, pour eux deux - pour étayer son récit des événements. Il admet qu'il était ambitieux mais qu'il n'avait pas la tête à traiter avec les Falwell plus âgés, tout en étant ébloui par leur argent et leurs relations. (Les Falwell ont refusé d'être interviewés pour le documentaire).

"God Forbid" gagne également des points pour ne pas avoir surjoué, en racontant l'histoire de manière relativement concise - au lieu de l'étendre au format de plus en plus populaire des docuseries - tout en reliant le scandale central aux marées politiques avec lesquelles il est devenu inextricablement lié.

Jerry Falwell a démissionné de Liberty en 2020, reconnaissant la liaison de Becki Falwell avec Granda, tout en déclarant qu'il n'était "pas impliqué". Il a également affirmé que Granda avait cherché à faire chanter le couple, ce que Granda a nié.

"God Forbid" offre clairement à Granda une tribune amicale pour raconter son histoire, et notamment la façon dont il est sorti vainqueur de son quart d'heure de notoriété. Si cela s'est traduit par "quelque chose de bon" pour lui, comme l'espérait sa sœur, en fournissant aux producteurs un sujet apparemment irrésistible, c'est certainement le cas pour eux.

La première de "God Forbid : The Sex Scandal that Brought Down a Dynasty" sera diffusée le 1er novembre sur Hulu.

Source: edition.cnn.com