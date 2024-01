GM est le premier vendeur de voitures en Amérique, reprenant le titre à Toyota

GM (GM) a annoncé mercredi des ventes de 2,3 millions de véhicules aux États-Unis. Les fortes ventes du quatrième trimestre, en hausse de 41 % par rapport à l'année précédente, lui ont permis de terminer l'année avec des ventes en hausse de près de 3 % par rapport aux 2,2 millions de véhicules américains vendus en 2021, année au cours de laquelle il avait subi une baisse de 13 %.

De son côté, Toyota (TM), qui s'était emparé de la première place en 2021, a vu ses ventes annuelles chuter de près de 10 %, à 2,1 millions, malgré une hausse de 13 % des ventes au quatrième trimestre.

Au cours des deux dernières années, les ventes d'automobiles ont été limitées par une pénurie de pièces, principalement de puces électroniques, nécessaires à la construction des voitures et des camions souhaités par les consommateurs. Les ventes totales de véhicules neufs aux États-Unis devraient s'établir à un peu moins de 14 millions de véhicules lorsque les résultats définitifs des ventes seront communiqués à l'ensemble de l'industrie dans le courant de la semaine.

Il s'agirait du total des ventes le plus bas depuis que le pays est sorti de la Grande Récession, il y a plus de dix ans. Les ventes ont atteint leur niveau le plus bas à 10,5 millions en 2009, l'année où GM et Chrysler se sont déclarés en faillite et ont reçu des aides fédérales, et n'ont remonté à 12,7 millions qu'en 2011, la dernière année où les ventes de l'industrie sont tombées sous la barre des 14 millions.

Les ventes ont atteint 17 millions en 2019, l'année précédant la pandémie qui a bouleversé à la fois l'économie et les chaînes d'approvisionnement.

La plupart des prévisions indiquent que les problèmes de la chaîne d'approvisionnement s'améliorent, ce qui devrait permettre aux constructeurs automobiles d'augmenter leur production en 2023. Ils en veulent pour preuve les ventes plus importantes au quatrième trimestre qu'au début de l'année, même si la hausse des prix des voitures et des taux d'intérêt rend les achats plus onéreux que par le passé.

Cela les a amenés à prévoir une légère augmentation des ventes cette année, qui devraient à nouveau se situer juste au-dessus de 14 millions de véhicules.

Toutefois, de nombreux experts soulignent que leurs prévisions d'augmentation des ventes dépendent du fait que l'économie américaine ne tombe pas en récession et qu'elle connaisse au contraire un ralentissement de sa croissance. Et l'incertitude quant à l'évolution de l'économie rend les perspectives des ventes de voitures bien plus incertaines que les années précédentes, affirment-ils.

"Je fais des prévisions sur le marché de l'automobile depuis des décennies. L'année prochaine est la plus difficile", a déclaré Charlie Chesbrough, économiste en chef de Cox Automotive. "Normalement, nous avons une idée de la direction qu'il prend. Mais cette année, cela pourrait être à la hausse ou à la baisse".

Un certain nombre de facteurs soutiennent les ventes de voitures neuves pour l'année à venir, même si l'économie chancelle. L'un d'eux est le fait que les sociétés de location de voitures n'ont pas été en mesure d'acheter les voitures neuves dont elles avaient besoin au cours des deux dernières années, car les constructeurs automobiles ont limité l'offre de voitures disponibles pour les ventes de flottes à bas prix, vendant à la place la totalité ou la quasi-totalité des voitures dont ils disposaient aux consommateurs.

"Les sociétés de location ont effectué la moitié des achats auxquels elles étaient habituées", a déclaré Ivan Drury, directeur des études chez Edmunds.

M. Drury ajoute que si les constructeurs automobiles commencent à voir une faiblesse dans la demande des consommateurs, ils peuvent offrir à nouveau des incitations, y compris des taux de financement plus bas, qu'ils n'ont pas eu à offrir ces dernières années lorsque la demande était supérieure à l'offre.

"Ces dernières années, les incitations ont été quasiment inexistantes", a-t-il déclaré.

Jusqu'à présent, la demande reste forte, car il existe une demande refoulée de la part d'acheteurs potentiels qui ont retardé leurs achats parce qu'ils ne trouvaient pas le véhicule qu'ils voulaient. Mais M. Drury et M. Chesbrough affirment tous deux que les prix moyens plus élevés et les taux d'intérêt plus importants poussent déjà les acheteurs à quitter le marché.

Un retournement de l'économie, en particulier si les taux de chômage, historiquement bas, commencent à augmenter, pourrait rapidement entraîner une baisse des ventes de voitures neuves.

Source: edition.cnn.com