Glynn Simmons a été déclaré innocent après avoir purgé 48 ans de prison, ce qui est considéré comme la plus longue période d'emprisonnement d'un ancien détenu.

"C'est un jour que nous attendions depuis très longtemps. Il est enfin arrivé", a déclaré Glynn Simmons, 70 ans, aux journalistes, selon le média local KFOR, après l'audience au cours de laquelle un juge du tribunal de district du comté d'Oklahoma a rendu une ordonnance le déclarant officiellement innocent.

"Nous pouvons dire que justice a été rendue aujourd'hui, enfin", a-t-il déclaré. "Et je suis heureux.

Simmons a purgé 48 ans, un mois et 18 jours après sa condamnation, ce qui lui a valu une sinistre distinction : Il a purgé la plus longue période d'incarcération injustifiée de tous les ex-condamnés aux États-Unis, selon le Registre national des ex-condamnations. La durée moyenne d'une incarcération injustifiée est d'un peu plus de neuf ans, selon le registre, qui recense et répertorie les disculpations depuis 1989.

"Nous sommes évidemment très heureux", a déclaré Joe Norwood, un avocat de Simmons, lors d'une interview accordée jeudi à CNN. "Il s'est senti justifié de voir son nom blanchi, de savoir qu'il est innocent et qu'il n'a pas fait ça. Je suis très heureux que tout ce travail ait porté ses fruits".

M. Simmons a été libéré sous caution en juillet, lorsque le juge a annulé le jugement et la peine prononcés en 1975 à la demande du procureur du comté d'Oklahoma, qui a déclaré dans un communiqué de presse que son bureau avait découvert que des preuves n'avaient pas été communiquées aux avocats de la défense de M. Simmons - ce que l'on appelle une violation de l'arrêt Brady.

En septembre, la procureure Vicki Behenna a annoncé qu'elle ne demanderait pas la révision du procès, notamment en raison de l'absence de preuves matérielles.

Le calvaire de M. Simmons, qui a duré plus de quatre décennies, a officiellement pris fin mardi avec l'ordonnance modifiée de la juge Amy Palumbo, qui a prononcé un non-lieu avec préjudice.

"Cette Cour estime, sur la base de preuves claires et convaincantes, que l'infraction pour laquelle M. Simmons a été reconnu coupable, condamné et emprisonné dans cette affaire, y compris toute infraction moins grave, n'a pas été commise par M. Simmons", a déclaré Mme Palumbo dans son ordonnance.

CNN a contacté le procureur pour obtenir des commentaires sur la déclaration d'innocence du juge.

La loi de l'État limite l'indemnisation à 175 000 dollars

Selon le bureau du procureur et le National Registry of Exonerations, Simmons n'avait que 22 ans lorsque lui et un autre homme ont été reconnus coupables du meurtre de Carolyn Sue Rogers lors du cambriolage d'un magasin d'alcool le 30 décembre 1974.

Le dossier de l'accusation reposait sur le témoignage d'une jeune femme de 18 ans qui avait reçu une balle dans la tête lors du cambriolage, selon le Registre.

Interrogée par la police quelques jours plus tard, la jeune femme a déclaré qu'elle ne se souvenait pas de grand-chose. Mais au moment du procès, elle a déclaré avoir identifié Simmons et son coaccusé lors d'une séance d'identification, selon le registre. Elle a déclaré n'avoir identifié aucun autre suspect alors qu'en fait, elle avait identifié quatre autres personnes lors de huit séances d'identification distinctes, selon le registre.

Aucun d'entre eux n'était Simmons ou son co-accusé, a déclaré Norwood.

Lors du procès, Simmons a déclaré qu'il ne se trouvait même pas en Oklahoma au moment du vol : Il était à Harvey, en Louisiane, et jouait au billard. Plusieurs témoins ont également déclaré l'avoir vu à Harvey ce jour-là et le lendemain, selon le greffe.

En fin de compte, Simmons et son coaccusé ont été reconnus coupables, selon le communiqué de presse du bureau du procureur, et, dans un premier temps, condamnés à la peine de mort. Leurs peines ont ensuite été modifiées en peines de prison à vie, à la suite d'un arrêt de la Cour suprême qui a jugé la peine de mort inconstitutionnelle en raison de son application arbitraire et inégale, a indiqué le registre.

Le coaccusé de M. Simmons a bénéficié d'une libération conditionnelle en 2008, a indiqué le bureau du procureur.

Au fil des ans, M. Simmons a maintenu son innocence, selon le registre. Un enquêteur privé a fini par trouver un rapport indiquant que le témoin, âgé de 18 ans, avait identifié d'autres personnes et avait réfléchi à ses identifications pendant la nuit avant de décider qu'elle avait confiance en elles. Ce rapport n'a jamais été communiqué aux avocats de la défense de Simmons au moment de son procès, ont déclaré Norwood et le greffe.

Aujourd'hui, M. Simmons et ses avocats espèrent qu'il pourra recevoir une compensation pour la période pendant laquelle il a été incarcéré à tort, a déclaré M. Norwood à CNN.

L'ordonnance rendue mardi leur permet d'entamer la procédure de demande d'indemnisation qui, dans l'Oklahoma, est plafonnée à 175 000 dollars. Mais il n'y a aucune garantie, a ajouté M. Norwood, et il est possible qu'ils aient à se battre pour l'obtenir devant les tribunaux.

En attendant, M. Simmons cherche à obtenir une aide financière par l'intermédiaire d'un site GoFundMe. Il s'agit de sa seule source de revenus après près de cinq décennies au cours desquelles il n'a pas pu acquérir des compétences qui lui auraient permis de gagner sa vie, a expliqué M. Norwood. En outre, un cancer de stade 4 a été diagnostiqué chez M. Simmons, qui suit actuellement une chimiothérapie.

"Entre son état de santé, ses 70 ans et le fait qu'on lui ait volé sa capacité à subvenir à ses besoins, il a besoin de l'aide des gens", a déclaré M. Norwood.

Source: edition.cnn.com