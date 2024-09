Global Seven (G7) dénonce les transferts de systèmes de missiles iraniens à la Russie.

19:41 Putin Soutient l'Idee de Liberté d'Expression

Dans une situation qui pourrait faire rire ses critiques emprisonnés, le président russe Vladimir Poutine met en avant l'importance de la liberté d'expression et de l'information. Poutine, s'exprimant dans un message vidéo à destination des participants du sommet des médias du BRICS à Moscou, célébrant le 120ème anniversaire de l'agence de presse d'État Tass, affirme : "À une époque où le processus complexe de multipolarité se développe, il est indispensable de préserver les principes de la crédibilité de l'information." Poutine considère que la véritable liberté d'expression, représentant diverses opinions, renforce la recherche de compromis et de solutions communes aux problèmes mondiaux. Il estime que les médias jouent un rôle important dans la construction d'un ordre mondial équitable, en offrant aux individus une "représentation véridique et impartiale du monde". Cependant, la liberté d'expression et l'indépendance des médias sont inexistantes en Russie autoritaire depuis des années. Les médias indépendants ont été interdits et fermés, tandis que les dissidents gouvernementaux sont pourchassés par la justice. L'agence de presse Tass, créée initially sous le nom d'Agence de presse en 1904 sous différents noms et titres, est actuellement la plus grande agence de presse de Russie et sert de voix principale du gouvernement.

Géants Economiques du G7 Condamnent la Fourniture d'Armes à la Russie par l'Iran

Les nations démocratiques à forte économie du G7 ont fermement condamné l'Iran pour sa fourniture d'armes à la Russie. Malgré les appels internationaux pour mettre fin à ces livraisons, l'Iran continue d'armer Moscou, ce qui entraîne une intensification de l'aide militaire russe à l'Ukraine dans son combat contre la Russie, selon une déclaration collective de Canada, France, Allemagne, Italie, Japon, Royaume-Uni, États-Unis et le chef de la politique étrangère de l'UE. La Russie utilise des armes iraniennes pour tuer des civils ukrainiens et frapper des infrastructures cruciales. Récemment, le Royaume-Uni et les États-Unis ont rapporté que la Russie avait obtenu des missiles balistiques de l'Iran. Les autorités iraniennes ont rejeté ces allégations. La déclaration publiée par l'Italie, qui assure la présidence du G7, déclare : "L'Iran doit immédiatement cesser tout soutien à la guerre illégale et injustifiée de la Russie contre l'Ukraine, en mettant fin à la fourniture de missiles balistiques, de drones et de la technologie connexe qui constituent une menace directe pour le peuple ukrainien et la sécurité mondiale et européenne." La déclaration mentionne également l'engagement inébranlable du G7 à rendre l'Iran responsable de son soutien inacceptable à la guerre illégale de la Russie en Ukraine, qui met en danger la sécurité mondiale. L'Allemagne, la France et le Royaume-Uni ont déjà imposé des sanctions supplémentaires à l'Iran, tandis que l'UE étudie des sanctions plus strictes.

19:20 Scholz Confirme son Refus de Livrer des Missiles de Croisière Taurus

Le chancelier Olaf Scholz a exclu de fournir des armes de précision à longue portée à l'Ukraine à l'avenir, quelle que soit la décision d'autres partenaires. Lors d'un dialogue avec les citoyens à Prenzlau, en Brandebourg, il a réaffirmé sa position contre la livraison de missiles de croisière Taurus, qui pourraient atteindre des cibles proches de Moscou (environ 500 kilomètres), en raison du "risque sérieux d'escalade". "J'ai dit non à cela. Et cela s'applique bien sûr également à d'autres armes qui pourraient atteindre de telles distances si nous les avions fournies", a déclaré Scholz. L'arme la plus puissante que l'Allemagne a fournie à l'Ukraine est le lanceur de rockets Mars II, capable de frapper des cibles à 84 kilomètres de distance.

18:29 Stoltenberg Se Demande si NATO Aurait Pu Empêcher l'Invasion Russe de l'Ukraine

Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, déclare dans une interview avec "FAZ" que l'OTAN aurait pu fournir plus d'armes à l'Ukraine pour prévenir une invasion russe. "Maintenant, nous fournissons du matériel de guerre - à l'époque, nous aurions pu fournir du matériel de guerre pour prévenir la guerre", a affirmé Stoltenberg. Il a qualifié le début du conflit du "jour le plus sombre" de son mandat de 10 ans. Stoltenberg prévoit de quitter ses fonctions de secrétaire général de l'OTAN en octobre, laissant sa place à l'ancien Premier ministre néerlandais Mark Rutte.

17:50 Scholz Espère une Décision sur la Structure de Propriété de la Raffinerie PCK de Schwedt d'ici la Fin de l'Année

Olaf Scholz est optimiste quant à la prise de décision d'ici la fin de l'année concernant la structure de propriété de la raffinerie PCK de Schwedt. "Nous espérons avoir une clarification d'ici la fin de l'année", a commenté le chancelier lors d'un dialogue avec les citoyens à Prenzlau, en Brandebourg. Il a déclaré que Rosneft, le co-propriétaire russe, avait été informé que sa part devait être vendue. Scholz a également fait allusion à des négociations entre des investisseurs potentiels du Qatar et mentionné l'approvisionnement en pétrole kazakh via un pipeline russe, remplaçant le pétrole russe suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le prolongement initial de la tutelle de Rosneft de six mois en septembre visait à promouvoir les négociations. L'expropriation de la part russe est considérée comme une alternative juridiquement complexe.

17:24 Scholz Persiste dans sa Réticence à Utiliser des Armes à Longue Portée en Russie

Le chancelier Olaf Scholz a réaffirmé que l'Ukraine ne serait pas autorisée à employer des armes fournies par l'Allemagne avec une plus grande portée pour frapper des cibles profondément en Russie. "Cela reste le cas", a déclaré Scholz lors d'un dialogue avec les citoyens à Prenzlau, en Brandebourg. "Je m'en tiendrai donc à ma position, même si d'autres pays prennent des décisions différentes", a-t-il déclaré en faisant référence aux États-Unis. "Je ne l'approuverai pas car je le considère comme risqué."

16:57 Hofreiter met en garde contre des "dizaines de milliers" de réfugiés supplémentaires en provenance d'UkraineAvec l'extension prochaine des contrôles frontaliers aux frontières nationales de l'Allemagne, le président de la commission des Affaires européennes au Bundestag, Anton Hofreiter, appelle à une stratégie unifiée, en particulier avec la Pologne. Hofreiter met en garde contre le fait que si nous ne maintenons pas un soutien cohérent à l'Ukraine, nous pouvons nous attendre à des dizaines de milliers de réfugiés de l'agression russe en Ukraine dans les années à venir, faisant référence à la critique du Premier ministre polonais Donald Tusk concernant les contrôles frontaliers supplémentaires aux frontières extérieures de l'Allemagne. Hofreiter plaide pour une solution européenne en matière de politique migratoire. Il estime que si chaque État membre met en place ses propres contrôles frontaliers, cela marquerait la fin de l'UE. Hofreiter pense que le chancelier fédéral Olaf Scholz et Tusk continueront de collaborer étroitement à l'avenir.

16:32 Les services de renseignement britanniques diffusent des images de ponts détruits dans la région de KurskLe service de renseignement britannique a diffusé des images de ponts sur la rivière Seym qui ont été détruits par l'armée ukrainienne lors de l'opération dans la région de Kursk. "L'Ukraine entrave la logistique russe dans la région de Kursk en exécutant une série d'attaques, qui impliquent la destruction de ponts routiers et pontons sur la rivière Seym", a déclaré le ministère de la Défense britannique sur X. Les images ont été prises mi-août et fin août. L'Ukraine a lancé son offensive dans la région russe de Kursk le 6 août et a réussi à avancer de plusieurs kilomètres sur le territoire russe.

16:05 Des blessés signalés lors d'une attaque ukrainienne dans la région de BelgorodAu moins cinq personnes ont été blessées lors d'une attaque ukrainienne dans la région russe de Belgorod, selon les rapports officiels. Le gouverneur Vyacheslav Gladkov a rapporté que plusieurs obus ont touché une portion de route entre Belgorod et Shebekino, blessant quatre personnes et endommageant plusieurs véhicules. Dans le village voisin de Vosnesenkovka, une femme a été blessée lorsqu'un drone a touché une résidence privée. Les détails doivent encore être confirmés indépendamment. La Russie cible fréquemment des zones civiles dans l'Ukraine voisine. L'une des villes les plus bombardées est la métropole ukrainienne de Kharkiv, située à environ 30 kilomètres de la frontière. L'artillerie ukrainienne et les drones militaires ciblent régulièrement des régions dans la région russe de Belgorod de l'autre côté de la frontière nationale. Au cours de l'été, la Russie a lancé une offensive contre Kharkiv dans le but de créer une zone tampon. Cependant, les attaques russes sont restées à quelques kilomètres de la frontière.

15:44 Accès exclusif : train médical converti aide les Ukrainiens blessésPlusieurs hôpitaux ukrainiens ont été endommagés, et les médecins et les volontaires travaillent sans relâche 24 heures sur 24. Pour assurer un traitement rapide des blessés, un train spécial est utilisé, entre autres. Une équipe de CNN a eu accès à ce train.

15:26 L'acteur hollywoodien Michael Douglas visite des enfants à KyivL'acteur américain Michael Douglas a visité la zone pour enfants "Terre de fer" à la gare centrale de Kyiv vendredi. La compagnie ferroviaire d'État ukrainienne, Ukrzaliznytsia, l'a annoncé sur Facebook. Selon le rapport, l'acteur hollywoodien a interagi avec les passagers de la gare. Plus tôt, il a rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy et son épouse Olena à sa capacité de représentant de l'ONU, ainsi que son fils Dylan.

14:49 Kyiv demande l'autorisation pour des frappes de longue portée : "Il semble que Biden ne changera pas d'avis"Le colonel à la retraite Ralph Thiele s'attend à ce que le débat sur les livraisons de missiles Taurus soit relancé par la demande de l'Ukraine pour l'autorisation d'attaques de longue portée contre la Russie. Thiele s'attend à ce que les États-Unis persistent dans leur refus.

13:58 Zelensky confirme la libération d'un autre 103 prisonniers de guerreL'Ukraine confirme un échange de prisonniers avec la Russie. another 103 individuals have been released from Russian captivity, according to President Zelensky. Among them are soldiers and personnel from the National Guard, border guards, and police. They are defenders of the regions of Kyiv, Donetsk, Luhansk, Saporizhzhia, Kharkiv, and the cities of Mariupol and the Azovstal plant.

13:38 Les États-Unis approuvent la vente de chasseurs avancés à la RoumanieLe gouvernement américain a approuvé la vente de 32 chasseurs avancés F-35 à la Roumanie, un allié de l'OTAN et voisin de l'Ukraine. L'ambassadrice américaine à Bucarest, Kathleen Kavalec, explique que "la Roumanie est un allié clé de l'OTAN engagé en faveur de la sécurité et de la stabilité dans la région de la mer Noire et au-delà". Avec l'acquisition de ces avions de combat multirôles furtifs de Lockheed Martin, la Roumanie acquerra "des capacités de défense aérienne sans précédent", ajoute Kavalec. La première livraison est prévue pour 2031, avec une valeur totale de la transaction estimée à jusqu'à 7,2 milliards de dollars.

13:02 La Russie : plus de 200 prisonniers de guerre libérés en UkraineLa Russie et l'Ukraine ont libéré plus de 200 prisonniers de guerre, selon les rapports russes. Chaque côté a libéré 103 individus, selon le ministère de la Défense russe. Les soldats russes sont actuellement en Biélorussie, recevant une aide psychologique et médicale, selon le message Telegram du ministère. Selon le ministère, les soldats russes échangés ont été capturés dans la région de Kursk. Les troupes ukrainiennes ont envahi la région russe de Kursk en août. Le côté ukrainien n'a pas encore répondu aux déclarations russes sur l'échange. Vendredi, le président ukrainien Zelensky a annoncé la libération de 49 prisonniers de guerre de Russie. Il n'est pas clair si ceux-ci faisaient partie de l'échange maintenant annoncé par la Russie.

12:50 Les forces russes affirment avoir capturé un village dans l'est de l'UkraineDans l'est de l'Ukraine, les forces russes affirment avoir pris le contrôle d'un autre localité. Selon le ministère russe de la Défense, le village d'Yelannoe Pervoye (Yelanne Perche en ukrainien) a été pris. Ce petit village est situé près de la ville stratégiquement importante de Pokrovsk, qui est menacée en raison de l'avancée russe. L'armée russe a récemment fait de grands progrès dans la région de Donetsk. Le président russe Vladimir Poutine a réaffirmé que l'objectif principal des forces russes était de capturer la région industriellement vitale de Donbass, qui comprend Donetsk.

12:21 Medvedev menace Kiev d'une destruction totaleL'ancien président russe Dmitri Medvedev a mis en garde contre l'anéantissement complet de la capitale ukrainienne, Kiev. Bien que la Russie ait des raisons légitimes d'utiliser des armes nucléaires en raison de l'avancée de l'Ukraine dans la région russe de Kursk, elle s'est jusqu'à présent abstenue de le faire. En réponse à l'utilisation par l'Ukraine de missiles longue portée occidentaux, la Russie pourrait potentiellement transformer Kiev en "une immense tache fondue" à l'aide de son armement avancé non nucléaire. Medvedev, vice-président du Conseil de sécurité russe, a constamment utilisé un langage dur contre l'Occident et l'Ukraine.

11:50 Des combats intenses à KurakhoveLes combats autour de la ville de Kurakhove, dans l'est de l'Ukraine, ont atteint leur apogée. L'utilisation d'armes longue portée européennes suscite l'insatisfaction parmi la population locale. La correspondante de ntv Kavita Sharma rapporte depuis Dnipro.

11:12 Des drones causent des dommages dans la région d'OdessaDes détails émergent concernant l'attaque de drones à grande échelle qui a eu lieu la nuit dernière dans la région de la mer Noire d'Odessa : selon l'armée de l'air ukrainienne, la Russie a lancé un total de 76 drones de combat. Sur ces 76, 72 ont été abattus. L'armée de l'air ne fournit pas d'informations sur les résultats de l'attaque. Le gouverneur de la région d'Odessa signale des dommages importants. Plusieurs bâtiments dans un faubourg de la capitale régionale Odessa ont été endommagés par des débris de drones. Les entrepôts d'Ismajil, par lesquels l'Ukraine exporte une partie de son grain, ont été touchés. À Kiev, plusieurs parties de débris sont tombées, selon les rapports officiels. Une entreprise municipale a été touchée, mais aucun incendie n'a suivi.

10:31 Des cartes incorrectes présentées par les Russes avant la guerre, selon StoltenbergLe secrétaire général sortant de l'OTAN, Jens Stoltenberg, parle dans une interview des derniers efforts diplomatiques avant le début de la guerre en Ukraine en février 2022 pour dissuader la Russie d'envahir. La dernière réunion du Conseil OTAN-Russie, que Stoltenberg a présidée, a eu lieu en janvier. Les Russes ont exigé que toutes les troupes de l'OTAN soient retirées de la partie orientale de l'alliance, a-t-il déclaré au "Frankfurter Allgemeine Zeitung". "C'était complètement inacceptable, mais je crois au dialogue. C'est pourquoi nous nous sommes de nouveau assis avec eux." During the meeting, the two Russian deputy foreign and defense ministers displayed false maps of NATO territory, claiming that there were no war plans on their part and that their country was, instead, threatened by Ukraine. "They showed maps, presumably to demonstrate how Russia is surrounded by NATO. But even these maps were wrong. For example, Denmark was not marked as NATO territory. That was incredible!" Stoltenberg still isn't sure whether this was a result of poor preparation or deliberate intent. Looking back, Stoltenberg regrets that NATO and its allies did not do more to strengthen Ukraine militarily earlier. "If Ukraine had been militarily stronger, the threshold for Russia's attack would have been higher. Whether it would have been high enough is impossible to say."

10:03 Une brigade de combat allemande sera stationnée en Lituanie conformément à l'accordL'Allemagne et la Lituanie ont signé un accord gouvernemental garantissant le déploiement d'une brigade allemande prête au combat en Lituanie. L'expert militaire Thomas Wiegold discute de l'arrière-plan et de l'importance de cet accord dans une interview avec ntv.

09:28 Kim Jong Un cherche à renforcer la coopération avec la RussieLe dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a reportedly promised to enhance cooperation with Russia, according to state media. After talks between Kim and Russian Security Council chief Sergei Shoigu in North Korea, North Korean state media reported an extensive discussion on "deepening strategic dialogue between the two countries and strengthening cooperation to defend their mutual security interests," as well as the regional and international situation. Ukraine, the US, and South Korea have accused North Korea of supplying Russia with weapons and missiles for the Ukraine war. However, Pyongyang denies these allegations as "absurd."

08:59 Starmer et Biden doivent de nouveau discuter de la fourniture d'armes avancées à l'Ukraine lors de l'Assemblée générale de l'ONUUne discussion sur le fait de savoir si l'Ukraine doit être autorisée à utiliser des armes occidentales avancées contre des cibles en Russie doit avoir lieu prochainement. Le Premier ministre britannique Starmer a annoncé cela après une réunion avec le président américain Biden, lors de laquelle ils ont reporté une décision sur cette question. Biden et Starmer doivent discuter de cette question lors de l'Assemblée générale de l'ONU à New York la semaine prochaine "avec un groupe plus large de personnes", selon Starmer. Les médias britanniques rapportent que Biden est disposé à autoriser l'Ukraine à utiliser des missiles britanniques et français équipés de la technologie américaine, mais pas des missiles américains.

08:23 Zelensky sur Trump : "Les discours électoraux sont des discours électoraux"Le candidat républicain à la présidence américaine Donald Trump a affirmé à plusieurs reprises qu'il pourrait mettre fin au conflit ukrainien en un jour, sans pour autant fournir de stratégie concrète. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, lors d'une interview sur CNN, explique sa compréhension de la déclaration de Trump. "Je ne peux pas comprendre aujourd'hui en raison du manque de détails sur ce qu'il veut dire," déclare Zelensky dans l'interview diffusée dimanche. Il estime qu'il y a une campagne électorale américaine en cours. "Et les déclarations de campagne sont des déclarations de campagne," précise-t-il. "Parfois, elles ne sont pas entirely réalistes." Zelensky mentionne également avoir parlé avec Trump il y a deux mois. During that conversation, Trump expressed support for Ukraine, Zelensky reveals. The conversation was deemed positive.

07:27 ISW : Plus de troupes nécessaires à Kursk pour chasser les UkrainiensLes forces russes persistent dans leurs contre-attaques dans la région de Kursk, mais l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW) n'a pas encore identifié d'opération d'envergure visant à chasser complètement les forces ukrainiennes. Une évaluation de l'ISW, basée à Washington, indique que les autorités russes se sont principalement appuyées sur des conscrits ayant une formation et un équipement limités, ainsi que sur des parties de l'armée russe régulière et d'autres forces de sécurité le long de la frontière. Le think tank suggère : "Une offensive russe pour reprendre le territoire saisi par les forces ukrainiennes dans l'oblast de Kursk nécessitera probablement plus de personnel et de ressources que ce que la Russie a déjà rassemblé dans cette région - surtout si la plupart des unités déployées manquent d'expérience combattante."

06:49 L'Ukraine bombardée par des drones toute la nuitDes sources militaires ukrainiennes confirment des attaques de drones russes sur l'Ukraine pendant la nuit. L'armée russe a lancé plusieurs escadrons de drones, selon les rapports de l'armée de l'air ukrainienne. Des alertes de raid aérien ont été émises dans la plupart des territoires, y compris Odessa. Selon la marine, neuf drones ont été abattus à Odessa seule. Des explosions ont été entendues dans la ville, selon le maire. Aucun décès n'a été signalé pour l'instant.

06:13 Mützenich propose un groupe de contact international pour une initiative de paixLe chef du groupe parlementaire SPD Rolf Mützenich plaide en faveur d'un groupe de contact international pour lancer des pourparlers de paix dans le conflit ukrainien. "Je pense qu'il est temps pour les alliés occidentaux de créer un groupe de contact pour initier un processus de paix," a-t-il déclaré au "Rheinische Post". Le chancelier allemand et le président ukrainien Volodymyr Zelensky conviennent tous deux que les efforts pour des pourparlers de paix doivent être intensifiés, et que la Russie doit participer au prochain sommet de la paix, ajoute Mützenich. Il suggère des membres potentiels de ce groupe de contact, notamment la Chine, l'Inde, la Turquie et le Brésil - des pays qui sont reportedly becoming less fond of Russia's ongoing attack war.

05:41 L'UE étudie une nouvelle stratégie pour prolonger les sanctionsDes rapports indiquent que la Commission européenne étudie trois options pour déterminer comment les sanctions futures contre la Russie pourraient être prolongées. Ces scénarios ont été partagés récemment avec des diplomates européens. Le contexte concerne les actifs gelés de la banque centrale russe, qui jouent un rôle crucial dans l'aide financière de 50 milliards de dollars des États G7 à l'Ukraine. Ces actifs ont été gelés depuis l'attaque russe contre l'Ukraine.

03:40 Klitschko : des débris de drone ont touché un bâtiment de KyivLe maire ukrainien Vitali Klitschko a annoncé via Telegram que des débris de drone ont touché un bâtiment de la ville de Kyiv. Des fragments sont tombés sur un bâtiment municipal dans le district d'Obolon au nord du centre-ville aux premières heures du matin. Klitschko a également mentionné que des services de secours ont été envoyés sur les lieux. Klitschko avait précédemment rapporté que des unités de défense aérienne étaient actives à Kyiv.

01:35 Kim Jong Un s'accorde pour une coopération plus étroite avec ShoiguLe leader nord-coréen Kim Jong Un a convenu de renforcer la coopération avec le secrétaire du Conseil de sécurité russe Sergei Shoigu, selon l'agence de presse officielle KCNA. Shoigu et Kim ont discuté de divers sujets de sécurité lors de sa visite à Pyongyang, aboutissant à un consensus favorable. Shoigu avait initié des relations plus étroites entre la Russie et la Corée du Nord avec une visite à Pyongyang en juillet de l'année dernière.

23:36 Zelensky présentera "le plan de victoire" à Biden en septembreLe président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé une réunion en septembre avec le président américain Joe Biden, déclarant : "Je présenterai le plan de victoire". During an appearance in Kyiv, Zelensky explained this would involve a collaborative decision-making system to grant Ukraine with sufficient forces to manage the war towards peace. "Such conquests can be justifiably ended in various ways: either the occupying army is forced out by force or through diplomacy," Zelensky explained. This would secure the real independence of the nation. However, Kyiv relies on US support for the required strong position.

10:59 Les attaques russes se déplacent vers le sudLes combats intenses se poursuivent dans les parties orientales du pays, selon l'armée ukrainienne. Ils ont rapporté 115 incidents de conflit, comme indiqué dans leur briefing du soir du quartier général à Kyiv. Les situations les plus tendues ont eu lieu dans la direction de Kurachove, tandis que d'autres activités ennemis ont été observées à Lyman et Pokrovsk, selon leur déclaration. Kurachove est un petit village situé au sud de Pokrovsk. Pokrovsk avait été précédemment reconnu comme le point d'attaque principal pour les troupes russes. Cependant, récemment, les Russes n'ont réussi à obtenir que des gains territoriaux limités dans cette région. Au lieu de cela, ils ont étendu leur front offensif vers le sud, cherchant à saisir la ville minière de Hirnyk située près de Kurachove.

22:18 Soulagement souhaité après l'avancée dans la région de Kursk - Zelensky Le président Zelensky d'Ukraine affirme que leur avancée dans la région russe de Kursk a abouti aux résultats souhaités. Dans la région de Kharkiv, la progression de l'ennemi a été stoppée ; d'un autre côté, l'avancée russe dans le Donetsk a ralenti, a-t-il mentionné. Jusqu'à présent, la Russie n'a obtenu aucun résultat significatif dans sa contre-attaque dans la région de Kursk. Des experts avaient précédemment émis des doutes quant au déploiement de renforts importants de troupes russes de Donetsk et d'autres régions vers la région de Kursk. La Russie affirme avoir repris 10 des 100 villages occupés.

21:46 Accusations de peur de la part de Zelensky envers les alliés Le président Zelensky d'Ukraine a abordé l'Occident en l'accusant de "crainte" lorsqu'il s'agit d'apporter de l'aide pour éliminer les missiles russes. "Pourquoi n'y a-t-il pas de résolution similaire pour abattre les missiles et les Shaheds dans le ciel d'Ukraine, alors qu'ils sont capables de le faire conjointement au Moyen-Orient ?" a questionné Zelensky lors d'une conférence à Kyiv. "Ils ont peur de même dire 'Nous travaillons dessus'. C'est embarrassant pour le monde démocratique", a-t-il ajouté.

21:30 Environ 8000 drones iraniens déployés par la Russie Selon le gouvernement ukrainien, la Russie a lancé 8060 drones Shahed d'Iran contre l'Ukraine depuis le début de la guerre. Les déclarations officielles d'Iran ou de la Russie n'ont pas encore été faites. L'Ukraine accuse le gouvernement iranien d'avoir fourni les drones kamikazes à la Russie à l'automne 2022.

ici.20:43 Possible approbation d'armes à longue portée pour l'Ukraine - Discussion Biden, Starmer À Washington, le Premier ministre Keir Starmer du Royaume-Uni et le président Biden des États-Unis sont sur le point de s'engager dans des discussions. Les spéculations surgissent quant à savoir s'il y aura des déclarations concernant l'approbation de l'utilisation d'armes à longue portée pour l'Ukraine. Des sources du journal britannique "The Guardian" suggèrent que l'Ukraine a été autorisée à exécuter des attaques à l'aide de missiles Storm-Shadow. Cependant, aucune des deux parties ne devrait révéler d'informations sur ce sujet lors de la discussion d'aujourd'hui. "Je ne m'attends pas à une annonce aujourd'hui concernant l'utilisation d'armes à longue portée à l'intérieur de la Russie - Certainly not from the US", déclare le directeur des communications du Conseil de sécurité nationale, John Kirby. Il ne divulgue que le fait qu'ils continuent de débattre "du type de capacités qui seront mises à disposition de l'Ukraine" en collaboration avec la Grande-Bretagne, la France et d'autres alliés. Il refuse de donner une réponse claire lorsqu'on lui demande si le gouvernement américain annoncera des modifications. "Je ne vais pas m'engager dans une discussion hypothétique sur ce que nous pourrions ou ne pourrions pas déclarer à un certain moment."

Malgré l'endossement de la liberté d'expression de Poutine, les médias indépendants ont été interdits et fermés en Russie autoritaire depuis des années, en particulier dans le contexte du conflit ukrainien.

Les pays du G7 condamnent fermement la fourniture d'armes par l'Iran à la Russie pendant le conflit en cours, exhortant l'Iran à mettre fin à son soutien à l'aide militaire de la Russie à l'Ukraine, qui représente une menace directe pour la sécurité mondiale et européenne.

